Громкие митинги в Киеве, Львове и других городах — украинцы встали на защиту НАБУ и САП

Со вчерашнего дня не утихают обсуждение скандального законопроекта №12414 о лишении независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста и обеспокоенность общественного общества, президент подписал закон. Теперь эти органы будут подчинены генеральному прокурору.

Мирные протесты и митинги прошли накануне в Киеве, Львове, Днепре и нескольких других городах. В столице акция собралась недалеко от Офиса президента у театра имени Франко. Протестующие напомнили, что наличие независимых антикоррупционных органов критически важно для вступления Украины в ЕС.

Именно благодаря наличию этих органов нам предоставили безвизовый режим, статус страны-кандидата в члены ЕС, а наша армия получает оружие и миллиарды долларов от западных партнеров. Этот законопроект может иметь последствия для сферы оборонных инвестиций из-за границы.

В то же время, президент заверил, что НАБУ и САП будут работать. Что происходит в разных городах Украины — Вікна собрали самое важное.

Закон №12414 о НАБУ и САП: что говорит президент и другие чиновники

Теперь доступ к делам НАБУ получает генеральный прокурор. Он будет подписывать подозрения во внедрениях, а также сможет назначать антикоррупционных прокуроров без конкурса и проверки во время военного положения.

Еще одно новое полномочие генпрокурора — возможность передавать дела, которые ведет НАБУ другим органам, если сочтет, что расследование неэффективно.

Именно эти изменения заставили людей выйти на улицы. Участники пытались добиться вето на принятый законопроект. Впрочем, президент Владимир Зеленский подписал закон. Поздно вечером документ был опубликован на сайте официальной парламентской газеты Голос Украины. Поэтому с сегодняшнего дня он вступает в силу.

В своем ночном обращении Владимир Зеленский отметил, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, однако ее нужно очистить от российских влияний.

— Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться, — заявил президент.

Годами чиновники, которые убежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей в очень приятных странах и без юридических последствий, — добавил он в качестве аргумента в пользу принятия закона.

Комментируя вопросы подчинения НАБУ и САП, генпрокурор Руслан Кравченко отметил, что после подписания закона Антикоррупционное бюро не будет подчиняться генпрокурору.

— Есть подозрение, что НАБУ и САП лишатся независимости. Они мне не подчиняются. НАБУ точно не подчиняется. С САП, в связи с изменениями, мы одна система. САП, согласно закону Украины о прокуратуре, как был, так и остается в статусе департамента.

Мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать. НАБУ мне не подчиняется.

Митинги в Киеве, Львове и других городах

Тем временем в Киеве, Днепре, Львове и Харькове вчера прошли протесты против подписанного закона. Украинцы озабочены ограничением независимости НАБУ и САП, считая это наступлением на антикоррупционную инфраструктуру, и, как следствие, и замедлением борьбы с коррупцией.

Это, по мнению граждан, прямая угроза евроинтеграции и скатывания к российской модели авторитаризма. Активная молодежь вышла на мирный протест с просьбой к президенту ветировать этот законопроект и не допустить сворачивания демократии.

Участники скандировали: “Украина — не Россия!” Также они напомнили президенту и нардепам, что именно народ является источником власти в государстве.

Ви всі і ваші плакати — прекрасні pic.twitter.com/ZzhgrnNno9 — черемхова віхола (@cheremhova) July 22, 2025

На акції проти законопроєкту №12414 у Києві народилися нові гасла 🤔 Відео: Телебачення Торонто pic.twitter.com/qJpZPeR9pn — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) July 22, 2025

Попри комендантську годину, мітингувальники в українських містах не розходяться pic.twitter.com/KXX5jnKKJZ — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) July 22, 2025

Протесты в Киеве и других городах сегодня: как присоединиться к акциям

23 июля по всей Украине пройдут новые мирные акции по отмене закона №12414. Присоединиться можна по таким адресам:

Киев — площадь перед театром имени Франко, 20:00;

Харьков — сад Шевченко (метро Университет), 18:00;

Одесса — напротив Городского сада, 19:00;

Черновцы — Центральная площадь, 18:00;

Львов — памятник Шевченко, 19:30;

Днепр — возле гостиницы Украина, 20:00;

Полтава — Городской театр, 19:00;

Хмельницкий — кинотеатр имени Шевченко, 19:00;

Чернигов — Черниговская ОВА, 18:00;

Николаев — 24 июля, пересечение проспекта Центрального и улицы Соборной, 10:00.

Полное заявление генпрокурора Кравченко о функционировании НАБУ и САП можно увидеть в нашем другом материале.

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