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Громкие митинги в Киеве, Львове и других городах — украинцы встали на защиту НАБУ и САП

Виолетта Товкес, журналистка программы Вікна-новини Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июля 2025, 15:30

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