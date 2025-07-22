22 июля Верховная Рада Украины проголосовала за закон, отменяющий независимость НАБУ и САП. По поправкам теперь эти органы будут зависеть от единоличного управления генеральным прокурором. Какова будет реакция международных партнеров и разрушит ли такое решение доверие Европы к борьбе с коррупцией в Украине — делимся в материале.

Рада отменила независимость НАБУ и САП: подробности нового закона

Сегодня нардепы поддержали законопроект №12414, фактически подчиняющий антикоррупционные органы генеральному прокурору Украины. Таким образом, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряли свою независимость.

О результатах голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он добавил, что фактически руководить САП будет не его глава, а генеральный прокурор. И именно он будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ.

Генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ и передать его на изучение другому прокурору. Убирается норма о запрете забирать у НАБУ производство.

За законопроект проголосовали максимально быстро, и уже сегодня депутаты хотят получить подпись президента. Пока нардеп Ярослав Железняк зарегистрировал блокирующее постановление по этому законопроекту, и по регламенту спикер не имеет права подписывать изменения.

Но я убежден, что постараются это подписать не через два дня, а сегодня. Их план все сделать, пока не прилетело от международных партнеров.

За решение проголосовали 263 нардепа. Глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что поправки к законопроекту делают САП декоративным институтом и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора.

Позиция НАБУ

В НАБУ уже отреагировали на новый закон. Там его осудили и заявили, что антикоррупционная деятельность органа с 2015 года будет разрушена.

Фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.

— Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.

В НАБУ также сообщили, что в случае уже состоявшегося голосования генпрокурор будет иметь единоличную власть на такие решения:

Доступ ко всем делам НАБУ или возможность передать их другому прокурору по своему усмотрению. Право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и в случае невыполнения изменять подследственность. Право закрывать расследование по требованию стороны защиты. Самостоятельно разрешать споры о подследственности. Самостоятельно подписывать подозрения топ-чиновникам. Руководитель САП потеряет право входить в группу прокуроров.

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Что об этом думают международные партнеры

Спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз обеспокоен последними действиями Украины по НАБУ и САП. Об этом сообщили NV в представительстве ЕС в Украине.

Мерсье напомнил, что НАБУ и САП имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны бороться с коррупцией и работать независимо от кого-либо.

Он добавил, что ЕС предоставляет средства Украине за прогресс в борьбе с коррупцией в частности, а также в сферах прозрачности, судебных реформ и демократического управления. Вступление Украины в ЕС будет зависеть и от результатов антикоррупционной деятельности.

ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в отстаивании верховенства права.

Законопроект ранее подвергся критике в Transparency International за попытку лишения органов независимости.

Напомним, что создание НАБУ было требованием Международного валютного фонда. А создание САП — ключевое требование для установления безвизового режима поездок украинцев в ЕС и предоставления Украине финансовой помощи.

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