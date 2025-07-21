Регионал Федор Христенко сотрудничал с ФСБ — детали одиозного дела

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата Украины в работе в пользу России. Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко оказал значительное влияние на деятельность НАБУ. По материалам дела, Христенко являлся топовым агентом российского ФСБ и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Народный депутат Христенко работает на ФСБ: детали от СБУ Правоохранители заочно сообщили Федору Христенко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием). После начала полномасштабного вторжения он скрылся за границу и продолжает влиять на работы бюро. В ходе расследования выяснилось, что Федор Христенко был завербован Федеральной службой безопасности РФ еще при президенте Викторе Януковиче. Сейчас он находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и “смотрящим” от российской спецслужбы над так называемой ДНР. — Кроме того, Христенко был связным коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), погибшего от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года, — говорится в сообщении СБУ. Депутат от ОПЗЖ выполнял задачи российских спецслужб еще во время Революции Достоинства. Для организации Антимайдана он привлек подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки “титушек”. Читать по теме Атака “под чужим флагом”: РФ вербует украинцев, выдавая себя за СБУ СБУ рассказали о новой схеме для вербовки украинцев. Сейчас Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей бюро. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный 21 июля по подозрению в ведении бизнеса с РФ. Магамедрасулов был знаком с Христенко еще со времен совместного обучения в Донецком университете. Еще одна из его связей — руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. В 2022 году жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко. Скомаров принимал участие в конкурсе в качестве главы еще одного правоохранительного органа Украины — Бюро экономической безопасности (БЭБ). Следствие установило, что украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что в случае выигрыша конкурса Скомаров будет способствовать закрытию уголовного производства против него. Кроме Коломойского, Христенко вместе с детективами НАБУ способствовали побегу еще одного украинского бизнесмена, бизнес-партнера Игорю Коломойскому Геннадия Боголюбова. В частности, два сотрудника бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали беглого олигарха во время пересечения государственной границы Украины и находились в соседнем купе поезда для подстраховки. Бегство организовал Федор Христенко. Во время обысков были найдены материалы уголовных производств НАБУ, в том числе документы негласного следования за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы НАБУ. Это свидетельствует о российском влиянии и системных источниках информации из антикоррупционного ведомства. В настоящее время СБУ проводит мероприятия по установлению возможных агентурных проникновений российских спецслужб в НАБУ. Почему политики и простые граждане идут на сотрудничество с РФ — читай в эксклюзивном материале Вікон, в котором СБУ объяснили важные нюансы. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Верховная Рада, Россия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter