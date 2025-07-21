Регионал Федор Христенко сотрудничал с ФСБ — детали одиозного дела

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата Украины в работе в пользу России. Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко оказал значительное влияние на деятельность НАБУ.

По материалам дела, Христенко являлся топовым агентом российского ФСБ и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Народный депутат Христенко работает на ФСБ: детали от СБУ

Правоохранители заочно сообщили Федору Христенко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

⁠ ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

После начала полномасштабного вторжения он скрылся за границу и продолжает влиять на работы бюро. В ходе расследования выяснилось, что Федор Христенко был завербован Федеральной службой безопасности РФ еще при президенте Викторе Януковиче.

Сейчас он находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и “смотрящим” от российской спецслужбы над так называемой ДНР.

— Кроме того, Христенко был связным коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), погибшего от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года, — говорится в сообщении СБУ.

Депутат от ОПЗЖ выполнял задачи российских спецслужб еще во время Революции Достоинства. Для организации Антимайдана он привлек подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки “титушек”.

Сейчас Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей бюро. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный 21 июля по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

Магамедрасулов был знаком с Христенко еще со времен совместного обучения в Донецком университете.

Еще одна из его связей — руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. В 2022 году жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко.

Скомаров принимал участие в конкурсе в качестве главы еще одного правоохранительного органа Украины — Бюро экономической безопасности (БЭБ). Следствие установило, что украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что в случае выигрыша конкурса Скомаров будет способствовать закрытию уголовного производства против него.

Кроме Коломойского, Христенко вместе с детективами НАБУ способствовали побегу еще одного украинского бизнесмена, бизнес-партнера Игорю Коломойскому Геннадия Боголюбова.

В частности, два сотрудника бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали беглого олигарха во время пересечения государственной границы Украины и находились в соседнем купе поезда для подстраховки. Бегство организовал Федор Христенко.

Во время обысков были найдены материалы уголовных производств НАБУ, в том числе документы негласного следования за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы НАБУ.

Это свидетельствует о российском влиянии и системных источниках информации из антикоррупционного ведомства. В настоящее время СБУ проводит мероприятия по установлению возможных агентурных проникновений российских спецслужб в НАБУ.

Почему политики и простые граждане идут на сотрудничество с РФ — читай в эксклюзивном материале Вікон, в котором СБУ объяснили важные нюансы.

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