Регіонал Федір Христенко співпрацював з ФСБ — деталі одіозної справи

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата України у роботі на користь Росії. Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко мав значний вплив на діяльність НАБУ.

За матеріалами справи, Христенко був топовим агентом російського ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Народний депутат Христенко працює на ФСБ: деталі від СБУ

Правоохоронці заочно повідомили Федору Христенко про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ ⁠ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

⁠ ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Після початку повномасштабного вторгнення він втік за кордон і продовжує впливати на роботи бюро. В ході розслідування з’ясувалося, що Федір Христенко був завербований Федеральною службою безпеки РФ ще за часів президента Віктора Януковича.

Нині він перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та “смотрящім” від російської спецслужби за так званою ДНР.

— Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року, — йдеться у повідомленні СБУ.

Депутат від ОПЗЖ виконував завдання російських спецслужб ще під час Революції Гідності. Для організації Антимайдану він залучив підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування “тітушок”.

Станом на зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників бюро. Серед них — один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого затримали 21 липня за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

Магамедрасулов був знайомий з Христенком ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його зв’язків — керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. У 2022 році дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України — Бюро економічної безпеки (БЕБ). Слідство встановило, що український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що у разі виграшу конкурсу Скомаров сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього.

Окрім Коломойського, Христенко разом з детективами НАБУ сприяли втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.

Зокрема, два співробітники бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину державного кордону України та перебували у сусідньому купе поїзда для підстраховки. Втечу організував Федір Христенко.

Під час обшуків знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи НАБУ.

Це свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства. Нині СБУ проводить заходи для встановлення можливих агентурних проникнень російських спецслужб в НАБУ.

А чому політики та прості громадяни йдуть на співпрацю з РФ — читай в ексклюзивному матеріалі Вікон, в якому СБУ пояснили важливі нюанси.

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