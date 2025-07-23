Гучні мітинги в Києві, Львові та інших містах — українці стали на захист НАБУ та САП

З учорашнього дня не вщухають обговорення скандального законопроекту №12414 про позбавлення незалежності НАБУ і САП. Попри акції протесту і стурбованість громадського суспільства, президент таки підписав закон. Тепер ці органи будуть підпорядковані генеральному прокурору.

Мирні протести й мітинги відбулися напередодні в Києві, Львові, Дніпрі та кількох інших містах. У столиці акція зібралась неподалік Офісу президента біля театру Франка. Протестувальники нагадали, що наявність незалежних антикорупційних органів критично важливі для вступу України в ЄС.

Саме завдяки наявності цих органів нам дали безвізовий режим, статус країни-кандидата в члени ЄС, а наша армія отримує зброю і мільярди доларів від західних партнерів. Цей законопроект може мати наслідки для сфери оборонних інвестицій з-за кордону.

Водночас президент запевнив, що НАБУ і САП працюватимуть. Що відбувається в різних містах України — Вікна зібрали найважливіше.

Закон №12414 про НАБУ і САП: що каже президент та інші чиновники

Відтепер доступ до справ НАБУ отримує генеральний прокурор. Він підписуватиме підозри у впровадженнях, а також зможе призначати антикорупційних прокурорів без конкурсу та перевірки під час воєнного стану.

Ще одне нове повноваження генпрокурора — можливість передавати справи, які веде НАБУ іншим органам, якщо вважатиме, що розслідування неефективне.

Саме ці зміни й змусили людей вийти на вулиці. Учасники намагалися добитися вето на ухвалений законопроект. Втім, президент Володимир Зеленський таки підписав закон. Пізно ввечері документ опублікували на сайті офіційної парламентської газети Голос України. Тож від сьогодні він набуває чинності.

У своєму нічному зверненні Володимир Зеленський зазначив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, однак її треба очистити від російських впливів.

— Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись, — заявив президент.

Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків, — додав він як аргумент на користь ухвалення закону.

Коментуючи питання підпорядкування НАБУ і САП, генпрокурор Руслан Кравченко зазначив, що після підписання закону Антикорупційне бюро не буде підпорядковуватись генпрокурору.

— Є підозра, що НАБУ і САП втратять незалежність. Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується. Із САП, у зв’язку зі змінами, ми одна система. САП, відповідно до закону України про прокуратуру, як був, так і залишається у статусі департаменту.

Ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, ми за своїми. І разом будемо один одному допомагати. НАБУ мені не підпорядковується.

Мітинги у Києві, Львові та інших містах

Тим часом у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові вчора відбулися протести проти підписаного закону. Українці стурбовані обмеженням незалежності НАБУ і САП, вважаючи це наступом на антикорупційну інфраструктуру, а відтак і сповільненням боротьби з корупцією.

Це, на думку громадян, пряма загроза євроінтеграції й скочування до російської моделі авторитаризму. Тож активна молодь вийшла на мирний протест з проханням до президента ветувати цей законопроект і не допустити згортання демократії.

Учасники скандували: “Україна — не Росія!” Також вони нагадали президенту і нардепам, що саме народ є джерелом влади в державі.



Протести в Києві та інших містах сьогодні: як долучитися до акцій

23 липня по всій Україні відбудуться нові мирні акції стосовно скасування закону №12414. Доєднатися можна за адресами:

Київ — площа перед театром імені Франка, 20:00;

Харків — сад Шевченка (метро Університет), 18:00;

Одеса — навпроти Міського саду, 19:00;

Чернівці — Центральна площа, 18:00;

Львів — пам’ятник Шевченку, 19:30;

Дніпро — біля готелю Україна, 20:00;

Полтава — Міський театр, 19:00;

Хмельницький — кінотеатр імені Шевченка, 19:00;

Чернігів — Чернігівська ОВА, 18:00;

Миколаїв — 24 липня, перетин проспекту Центрального та вулиці Соборної, 10:00.

