Герман Галущенко получил подозрение — в САП рассказали детали

15 февраля 2026 года детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Украины при попытке пересечения государственной границы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщила экс-чиновнику о подозрении в участии в преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем в составе этой группы.

Герману Галущенко вручено подозрение — подробности

По версии следствия, коррупционная схема начала формироваться еще в феврале 2021 года. По инициативе участников преступной организации на острове Ангилья был зарегистрирован специальный инвестиционный фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов фиктивных инвестиций. Возглавил учреждение профессиональный отмыватель денег из Сейшельских островов.

Для утаивания участия министра была выстроена сложная структура: на Маршалловых островах создали две компании, которые интегрировали в траст в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами этих структур оформили бывшую жену и четырех детей чиновника. Именно через эти компании семья “инвестировала” в фонд средства, имевшие незаконное происхождение.

Ключевой фигурой в передаче средств было доверенное лицо министра по прозвищу Рокет. Следствие установило, что во время пребывания подозреваемого в должности преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализовывались с помощью криптовалютных операций и переводов на счета фонда в трех швейцарских банках.

В настоящее время документально подтверждено перечисление более 7,4 миллионов долларов на счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра. Кроме того, подозреваемый и его близкие получили напрямую в Швейцарии 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро наличными.

Эти суммы использовались для оплаты обучения детей в элитных заведениях Швейцарии, размещения на депозитных счетах бывшей жены и финансирования роскошного образа жизни.

Расследование дела Мидас вышло далеко за пределы Украины — НАБУ и САП сотрудничают с компетентными органами 15 стран мира. Задержанному сообщено о подозрении по статьям о создании преступного сообщества и отмывании имущества (ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины). В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, а правоохранители готовят ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана — читай в материале, какие ограничения были введены.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!