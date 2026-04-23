Сприятливі дні для стрижки у травні 2026: плануємо перукаря за фазами Місяця

Сприятливі дні для стрижки у травні 2026 традиційно шукають, орієнтуючись на фази Місяця.
Це не наукове дослідження, а радше популярна думка, яка роками (і навіть століттями) доводить свою правоту.
Тож як вирахувати ці найкращі періоди для догляду за волоссям — читай календар стрижок на травень 2026 у матеріалі.
Як фази Місяця у травні 2026 впливають на стрижку волосся
Повний Місяць: 1-3, 30-31 травня
Цей період вважається енергетично сильним, але несприятливим для змін. Стрижку краще не планувати: волосся може рости нерівномірно, а результат буде менш передбачуваним. Краще планувати приємний догляд — маски, живлення, масаж шкіри голови.
Спадний Місяць: 4-14 травня
Сприятливий час для тих, хто хоче зміцнити волосся і уповільнити його ріст.
- 4–8 число — сприятливі дні для стрижки, якщо хочеш, щоб форма довше зберігалася, а волосся стало густішим і міцнішим.
- 9–14 число — добре для лікувальних процедур: відновлення, кератин, глибоке зволоження. Це також період, коли фарбування тримається довше.
Новий Місяць: 15–18 травня
Це тихий період. Для стрижки це несприятливий час, бо вважається, що волосся в цей час ослаблене. Зате це ідеальний час для детокс-догляду: очищення шкіри голови, пілінги, відновлювальні сироватки.
Зростаючий Місяць: 19-29 травня
Найбільш сприятливий період для швидкого росту волосся.
- 19–24 число — кращі для стрижки, якщо хочеш швидко відростити довжину. Також добре для фарбування та нових стрижок.
- 25–29 число — підходить для оновлення зачіски, чубчика або кардинальної зміни образу.
Сприятливі дні для стрижки у травні 2026
Якщо твоя мета — довге волосся, обирай зростаючий Місяць. Якщо хочеш зберегти форму зачіски довше — спадний.
Найбільш сприятливі дні: 4–8 травня, 19-24 травня.
Несприятливі дні для стрижки у травні 2026
У період повного та нового Місяця краще зробити акцент на догляді за волоссям, а не на змінах.
Несприятливі дні: 15-18 травня.
