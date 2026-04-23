Сприятливі дні для стрижки у травні 2026: плануємо перукаря за фазами Місяця

Сприятливі дні для стрижки у травні 2026 традиційно шукають, орієнтуючись на фази Місяця.

Це не наукове дослідження, а радше популярна думка, яка роками (і навіть століттями) доводить свою правоту.

Тож як вирахувати ці найкращі періоди для догляду за волоссям — читай календар стрижок на травень 2026 у матеріалі.

Як фази Місяця у травні 2026 впливають на стрижку волосся

Повний Місяць: 1-3, 30-31 травня

Цей період вважається енергетично сильним, але несприятливим для змін. Стрижку краще не планувати: волосся може рости нерівномірно, а результат буде менш передбачуваним. Краще планувати приємний догляд — маски, живлення, масаж шкіри голови.

Спадний Місяць: 4-14 травня

Сприятливий час для тих, хто хоче зміцнити волосся і уповільнити його ріст.

4–8 число — сприятливі дні для стрижки, якщо хочеш, щоб форма довше зберігалася, а волосся стало густішим і міцнішим.

9–14 число — добре для лікувальних процедур: відновлення, кератин, глибоке зволоження. Це також період, коли фарбування тримається довше.

Новий Місяць: 15–18 травня

Це тихий період. Для стрижки це несприятливий час, бо вважається, що волосся в цей час ослаблене. Зате це ідеальний час для детокс-догляду: очищення шкіри голови, пілінги, відновлювальні сироватки.

Зростаючий Місяць: 19-29 травня

Найбільш сприятливий період для швидкого росту волосся.

19–24 число — кращі для стрижки, якщо хочеш швидко відростити довжину. Також добре для фарбування та нових стрижок.

25–29 число — підходить для оновлення зачіски, чубчика або кардинальної зміни образу.

Сприятливі дні для стрижки у травні 2026

Якщо твоя мета — довге волосся, обирай зростаючий Місяць. Якщо хочеш зберегти форму зачіски довше — спадний.

Найбільш сприятливі дні: 4–8 травня, 19-24 травня.

Несприятливі дні для стрижки у травні 2026

У період повного та нового Місяця краще зробити акцент на догляді за волоссям, а не на змінах.

Несприятливі дні: 15-18 травня.

