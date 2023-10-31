Потребує більше зусиль, ніж ти думаєш. Як правильно мити голову: поради стилістів

Миття голови є повсякденним ритуалом більшості людей, і, мабуть, здається дією настільки простою, що важко уявити, як можна робити її неправильно. Однак, як і будь-який інший процес догляду за собою, миття волосся має свої нюанси, які впливають на здоров’я нашого волосся та шкіри голови.

Неправильний підхід може призвести до різних проблем — від в’ялого та сухого волосся до лупи та інших проблем зі шкірою. Тож, аби ця процедура приносила максимальну користь, читай, як правильно мити голову. Детальніше про це розповіли у виданні Teen Vogue.

Як правильно мити голову: сім порад

Уникай щоденного миття голови

Надмірне миття волосся позбавить його натуральних жирів, які виробляє твоя шкіра голови. І виходить, що коли ти щодня миєш голову — ти змиваєш ці жири, і як наслідок, твоя шкіра виробляє ще більше жиру, що призводить до замкненого кола.

Зараз також дивляться

Тож потрібно поступово перевчити своє волосся, аби воно виробляло менше жиру. Спочатку, звісно, це буде складно, тож аби твої пасма мали кращий вигляд, можеш користуватися сухим шампунем.

Загалом же, якщо у тебе тонке волосся — йому властиво швидко жирнитися, тож його можна мити через день. Щодо власників(-ць) густого та твердого волосся, їх краще мити раз у п’ять-сім днів.

Користуйся теплою та фільтрованою водою

Не варто мити волосся під гарячою водою, оскільки це сприяє їх сухості та млявості. Найкраще мити голову під теплим струменем води. Це сприяє відкриттю кутикули волосся і допомагає краще змити бруд та сміття з голови.

Також для кращого стану волосся можеш подумати над встановленням фільтра для води. Така інвестиція допоможе усунути хлор та синтетичні хімікати з води, що сприятиме кращому росту та якості твого волосся.

Підбери шампунь, що відповідатиме твоєму типу волосся

Дізнайся детально, який тип волосся ти маєш, а також про його структуру та пористість. І вже на підставі цієї інформації підбирай продукти, які відповідатимуть твоїм потребам.

Двічі мий голову та обережно помасажуй шкіру голови

Під час миття голови двічі потрібно наносити шампунь та ретельно його змивати. Перший раз варто це робити, щоб змити накопичений бруд з голови.

І також краще при цьому масажувати голову протягом однієї-трьох хвилин. Це сприятиме приливу крові до шкіри голови й стимулюватиме ріст волосся.

Не мий волосся круговими рухами

Так-так, усі ми бачили рекламу, де саме таким способом миють голову. Але як правильно мити волосся? Усе навпаки. Шампунь слід втирати у волосся в одному напрямку, ковзаючи руками вниз по стрижню волосся, а потім змивати в тому ж напрямку.

Також важливий момент: у рекламах показано, що шампунь потрібно наносити на усю довжину, але ж насправді достатньо наносити його лише на корені.

Це зумовлено тим, що шампунь може спричинити сухість кінчиків.

Нанось кондиціонер на п’ять-сім хвилин

З кондиціонером ситуація зовсім інша. Його не потрібно швидко змивати. Краще потримати його на волоссі протягом п’яти-семи хвилин. Також його не варто наносити на корені волосся, потрібно це робити від середини і до кінчиків.

Крім того, поки продукт знаходиться на твоєму волоссі, використовуй гребінець із широкими зубчиками, щоб розплутати волосся та розподілити кондиціонер рівномірно по усій довжині.

Висушування волосся

Після душу процес миття голови не завершується. Його необхідно висушити м’яким рушником, після чого дати змогу висохнути якомога довше природним способом.

Після того, як волосся здебільшого висохне, необхідно нанести термозахист, якщо ти плануєш висушувати волосся феном чи користуватися стайлерами. І пам’ятай: якщо ти хочеш використовувати плойку чи випрямляч — волосся має бути ідеально сухим, щоб його не пошкодити.

Раніше ми розповідали про найпоширеніші причини проблем з волоссям.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.