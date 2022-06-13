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Пролетарии против лириков. Как советская власть воевала с украинскими поэтами

Екатерина Павловская, Журналист программы Факты ICTV 13 июня 2022, 11:00
Василь Стус
Фото: Depositphotos

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