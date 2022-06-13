Пролетарии против лириков. Как советская власть воевала с украинскими поэтами

Они иногда писали о звездной ночи, золотых ланах или вишневом цвете. И даже такие лирические строчки могли стать материалами уголовных дел.

Украина перенесла две большие волны репрессий против своих поэтов. В период индустриализации в 1930-х и в оттепель 1960-х. Рассказываем, как художникам удалось вынести свои строки за решетку концлагерей и сохранить их для будущих поколений.

Творческое наследие тех, кого годами уничтожал советский режим

В 1930-е годы, когда столицей РСФСР был Харьков, происходил невиданный рост в строительстве и производстве. Но подъем был и среди творческой интеллигенции. Многочисленные литературные группировки объединяли украинских художников. Ланка, ВАПЛІТЕ, Гарт — безумно популярные и модные литературные мастерские, где творили прежде всего стихи на украинском языке.

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Несмотря на политические промосковские взгляды поэтов, все они были за Украину, говорили по-украински.

— Создавали украинскую культуру. А Московия воспринимала это как угрозу. Поэтому те, кто славил Украину, считались смертельными врагами, — вспоминает писательница Лариса Ницой.

Но советские власти таких вольностей допустить не могли. Именно в первой столице с целью контроля над литераторами построили целый дом.

Символической была и его форма — буква С, поэтому и название было литературное — Слово. Желанную квартиру получили почти сотня писателей. Но такую, где и у стен были уши.

— Поэты жили в этом доме, таким образом за ними было легче присматривать.

Во-первых, консьержка, которая на всех “стучала”. Во-вторых, находили одного – двух человек, которые вели работу с доносами на кого-либо, — рассказывает писатель и издатель Виталий Капринов.

Подъем закончился внезапно. Последнее громкое заявление прозвучало от украинского поэта Миколы Хвылевого. Бывший красноармеец и идейный коммунист на одном из дискуссионных клубов буквально всколыхнул литературный мир громким лозунгом: Прочь от Москвы!

На самом деле он имел в виду, что украинская культура должна быть самобытной, а не перепевом московских поэтов. После этих речей Хвылевой впал в немилость и против него возбудили уголовное дело. В это же время поэт уехал в Полтавскую область, где свирепствовал голодомор.

Ужас от увиденного окончательно подкосил его душевное состояние. Последней каплей стал первый арест в доме Слова его друга, писателя Михаила Ялового. После этих потрясений Хвылевой созвал гостей. На самом же деле хотел проститься с ними. Ибо после торжеств в одной из соседних комнат покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок.

“Плохой” дом

Смерть Хвылевого открыла счет тех, кого впоследствии назвали Расстрелянным возрождением. В доме Слово, в котором было 62 квартиры, приговорили к смертной казни писателей из 32 квартир, а бесчисленное множество людей сослали в советские трудовые лагеря.

За любовь к Украине пострадал еще один писатель Павел Филипович. Несмотря на то, что украинский литературовед и преподаватель не вел активной политической деятельности и не был членом партии, неоклассика по этапу отправили в Соловецкий лагерь особого назначения.

В этом крупнейшем советском концентрационном лагере арестанты выполняли тяжелый рабский труд — лесозаготовку и прокладывание железнодорожных путей. Литератора сначала приговорили к смертной казни, а затем сменили приговор на десять лет заключения. Однако через два года его расстреляли в лесном урочище Сандормох.

Не жалели коммунистические власти даже своих преданных адептов. Украинский поэт и идейный коммунист Василий Бобинский в своем творчестве запомнился благодаря сборнику эротической поэзии. Молодые годы он провел в Польше и сидел в тюрьме за членство в партии. Но советские власти перевели его в УССР, где и был приговорен к расстрелу.

Хрущевская оттепель

Расстрелянное возрождение условно закончилось в 1938 году. На 20 лет в поэзии повисло молчание. Хотя именно в конце 1930-х годов родились те, кто со временем снова написал строчки на украинском языке.

В 1960-е годы кровавый сталинский террор остался позади, теперь поэтов начала преследовать безжалостная советская милиция. А судьи воевали с ними, вынося несправедливые и надуманные приговоры.

Он писал сатиру на советское устройство и пронзительную лирику об Украине. Поэту Василию Симоненко принадлежат сроки, казалось бы, на все времена: “Україно, п’ю твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань”.

Будучи молодым и активным, он работал журналистом в Черкасской области. В 1962 году вместе с Аллой Горской и Лесем Танюком поэт обнаружил места захоронений расстрелянных органами НКВД на Лукьяновском кладбище. Не смог об этом молчать. За это его сильно избили советские милиционеры, что ускорило заболевание — рак почек. Симоненко скончался в 28 лет.

Значительно дольше прожил другой украинский поэт — диссидент и правдоруб Василий Стус. На премьере фильма Параджанова Тіні забутих предків Стус вместе с Вячеславом Чорноволом впервые принимал участие в протесте, где выступил против арестов украинской интеллигенции. За это он сразу был отчислен из аспирантуры. Поэзию Василия Стуса больше не брали в печать. Через семь лет случился первый арест.

Событием уже в современной украинской истории стал фильм Заборонений о жизненном пути поэта, и именно его преследовали скандалы буквально с самого начала съемок. Сцена с навязанным Стусу системой адвокатом, который позже стал влиятельным политиком Виктором Медведчуком, была вырезана из фильма. Это вызвало безумный общественный резонанс, и авторам пришлось его вернуть.

Второй раз поэта приговорили к десяти годам, отправив на Урал в Пермь-36. Местные охранники славились жестокостью и за всякую вину бросали людей в карцер на недели.

Они жгли тетради со стихами Стуса, а друзья поэта учили их на память, чтобы хоть как-то вынести в мир творческое наследие поэта. Его организм значительно ослаб из-за постоянных голодовок в знак протеста против системы. По официальным данным, причиной смерти поэта стала остановка сердца. Но правды, конечно, не узнает уже никто.

Через шесть лет после смерти Василия Стуса Украина получит такую ​​долгожданную независимость. Но трагедией для украинского народа навсегда останется не только трудный жизненный путь наших поэтов, но и то, сколько произведений недополучила Украина из-за репрессий и замены их творчества представителями русской литературы.

Напомним, ранее мы публиковали очень душевное стихотворение украинского защитника.

Фото: Depositphotos, Дмитрий Следюк, Pinterest, УІНП, Vivаt.