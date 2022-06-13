Пролетарии против лириков. Как советская власть воевала с украинскими поэтами

Они иногда писали о звездной ночи, золотых ланах или вишневом цвете. И даже такие лирические строчки могли стать материалами уголовных дел.
Украина перенесла две большие волны репрессий против своих поэтов. В период индустриализации в 1930-х и в оттепель 1960-х. Рассказываем, как художникам удалось вынести свои строки за решетку концлагерей и сохранить их для будущих поколений.
В 1930-е годы, когда столицей РСФСР был Харьков, происходил невиданный рост в строительстве и производстве. Но подъем был и среди творческой интеллигенции. Многочисленные литературные группировки объединяли украинских художников. Ланка, ВАПЛІТЕ, Гарт — безумно популярные и модные литературные мастерские, где творили прежде всего стихи на украинском языке.
Несмотря на политические промосковские взгляды поэтов, все они были за Украину, говорили по-украински.
Несмотря на политические промосковские взгляды поэтов, все они были за Украину, говорили по-украински.
— Создавали украинскую культуру. А Московия воспринимала это как угрозу. Поэтому те, кто славил Украину, считались смертельными врагами, — вспоминает писательница Лариса Ницой.
Но советские власти таких вольностей допустить не могли. Именно в первой столице с целью контроля над литераторами построили целый дом.
Символической была и его форма — буква С, поэтому и название было литературное — Слово. Желанную квартиру получили почти сотня писателей. Но такую, где и у стен были уши.
— Поэты жили в этом доме, таким образом за ними было легче присматривать.
Во-первых, консьержка, которая на всех “стучала”. Во-вторых, находили одного – двух человек, которые вели работу с доносами на кого-либо, — рассказывает писатель и издатель Виталий Капринов.
Во-первых, консьержка, которая на всех “стучала”. Во-вторых, находили одного – двух человек, которые вели работу с доносами на кого-либо, — рассказывает писатель и издатель Виталий Капринов.
Подъем закончился внезапно. Последнее громкое заявление прозвучало от украинского поэта Миколы Хвылевого. Бывший красноармеец и идейный коммунист на одном из дискуссионных клубов буквально всколыхнул литературный мир громким лозунгом: Прочь от Москвы!
На самом деле он имел в виду, что украинская культура должна быть самобытной, а не перепевом московских поэтов. После этих речей Хвылевой впал в немилость и против него возбудили уголовное дело. В это же время поэт уехал в Полтавскую область, где свирепствовал голодомор.
Ужас от увиденного окончательно подкосил его душевное состояние. Последней каплей стал первый арест в доме Слова его друга, писателя Михаила Ялового. После этих потрясений Хвылевой созвал гостей. На самом же деле хотел проститься с ними. Ибо после торжеств в одной из соседних комнат покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок.
Смерть Хвылевого открыла счет тех, кого впоследствии назвали Расстрелянным возрождением. В доме Слово, в котором было 62 квартиры, приговорили к смертной казни писателей из 32 квартир, а бесчисленное множество людей сослали в советские трудовые лагеря.
За любовь к Украине пострадал еще один писатель Павел Филипович. Несмотря на то, что украинский литературовед и преподаватель не вел активной политической деятельности и не был членом партии, неоклассика по этапу отправили в Соловецкий лагерь особого назначения.
В этом крупнейшем советском концентрационном лагере арестанты выполняли тяжелый рабский труд — лесозаготовку и прокладывание железнодорожных путей. Литератора сначала приговорили к смертной казни, а затем сменили приговор на десять лет заключения. Однако через два года его расстреляли в лесном урочище Сандормох.
Не жалели коммунистические власти даже своих преданных адептов. Украинский поэт и идейный коммунист Василий Бобинский в своем творчестве запомнился благодаря сборнику эротической поэзии. Молодые годы он провел в Польше и сидел в тюрьме за членство в партии. Но советские власти перевели его в УССР, где и был приговорен к расстрелу.
Расстрелянное возрождение условно закончилось в 1938 году. На 20 лет в поэзии повисло молчание. Хотя именно в конце 1930-х годов родились те, кто со временем снова написал строчки на украинском языке.
В 1960-е годы кровавый сталинский террор остался позади, теперь поэтов начала преследовать безжалостная советская милиция. А судьи воевали с ними, вынося несправедливые и надуманные приговоры.
Он писал сатиру на советское устройство и пронзительную лирику об Украине. Поэту Василию Симоненко принадлежат сроки, казалось бы, на все времена: “Україно, п’ю твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань”.
Будучи молодым и активным, он работал журналистом в Черкасской области. В 1962 году вместе с Аллой Горской и Лесем Танюком поэт обнаружил места захоронений расстрелянных органами НКВД на Лукьяновском кладбище. Не смог об этом молчать. За это его сильно избили советские милиционеры, что ускорило заболевание — рак почек. Симоненко скончался в 28 лет.
Значительно дольше прожил другой украинский поэт — диссидент и правдоруб Василий Стус. На премьере фильма Параджанова Тіні забутих предків Стус вместе с Вячеславом Чорноволом впервые принимал участие в протесте, где выступил против арестов украинской интеллигенции. За это он сразу был отчислен из аспирантуры. Поэзию Василия Стуса больше не брали в печать. Через семь лет случился первый арест.
Событием уже в современной украинской истории стал фильм Заборонений о жизненном пути поэта, и именно его преследовали скандалы буквально с самого начала съемок. Сцена с навязанным Стусу системой адвокатом, который позже стал влиятельным политиком Виктором Медведчуком, была вырезана из фильма. Это вызвало безумный общественный резонанс, и авторам пришлось его вернуть.
Второй раз поэта приговорили к десяти годам, отправив на Урал в Пермь-36. Местные охранники славились жестокостью и за всякую вину бросали людей в карцер на недели.
Они жгли тетради со стихами Стуса, а друзья поэта учили их на память, чтобы хоть как-то вынести в мир творческое наследие поэта. Его организм значительно ослаб из-за постоянных голодовок в знак протеста против системы. По официальным данным, причиной смерти поэта стала остановка сердца. Но правды, конечно, не узнает уже никто.
Через шесть лет после смерти Василия Стуса Украина получит такую долгожданную независимость. Но трагедией для украинского народа навсегда останется не только трудный жизненный путь наших поэтов, но и то, сколько произведений недополучила Украина из-за репрессий и замены их творчества представителями русской литературы.
Напомним, ранее мы публиковали очень душевное стихотворение украинского защитника.
Фото: Depositphotos, Дмитрий Следюк, Pinterest, УІНП, Vivаt.