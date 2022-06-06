Что больше всего поражает на службе ВСУ? Защитник Украины написал стихотворение о войне

Защитник Украины Павел Вышебаба написал правдивое стихотворение о картинах войны.
Наши защитники на передовой не теряют ощущение прекрасного и жажды творчества. Под обстрелами, где добро встречается со злом. Где жизнь и смерть ходят рядом.
Благодаря силе духа наших ребят, мы обязательно разгромим врага.
Є картини війни нетутешні,наче хокубентежний сюжет.Білий цвіт молодої черешніосипається на кулемет.Від прильотів раптовихз розмаху в різнотрав’яуткнешся лобом.Де занурюються комахиу свою комашину любов.Облітає лелека під креномводоспади від фосфорних бомб.Відділити би все поокремоі ніколи не скласти гуртом.Та замішано всев одній митіі так ясно крізь діри в стіні.Ось життя з головою у літіось людинапо лікті в війні.
Напомним, ранее мы также рассказывали, что боец Павел Вышебаба объяснил, почему именно сейчас важно говорить по-украински и как это поможет победить врага.