Что больше всего поражает на службе ВСУ? Защитник Украины написал стихотворение о войне

Защитник Украины Павел Вышебаба написал правдивое стихотворение о картинах войны.

Наши защитники на передовой не теряют ощущение прекрасного и жажды творчества. Под обстрелами, где добро встречается со злом. Где жизнь и смерть ходят рядом.

Благодаря силе духа наших ребят, мы обязательно разгромим врага.

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Є картини війни нетутешні,

наче хоку

бентежний сюжет.

Білий цвіт молодої черешні

осипається на кулемет.

Від прильотів раптових

з розмаху в різнотрав’я

уткнешся лобом.

Де занурюються комахи

у свою комашину любов.

Облітає лелека під креном

водоспади від фосфорних бомб.

Відділити би все поокремо

і ніколи не скласти гуртом.

Та замішано все

в одній миті

і так ясно крізь діри в стіні.

Ось життя з головою у літі

ось людина

по лікті в війні.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что боец ​​Павел Вышебаба объяснил, почему именно сейчас важно говорить по-украински и как это поможет победить врага.