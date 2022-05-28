После заката даже русскоязычные переходят на украинский — боец Павел Вышебаба о языке, как обереге

Украинцы – добрые и умные люди. Это не комплимент, а всего лишь факт. Однако эти два, казалось бы, преимущества порой могут значительно донимать. В частности, украинцы не возражали, когда другие разговаривали на своем языке.

Однако наш вековечный враг не только использовал эту особенность, но и направлял против украинцев. А тех, кто оставался при своем мнении — за родной язык просто уничтожали.

Боец Павел Вышебаба объяснил, почему именно сейчас важно говорить на украинском языке и как это поможет победить врага.

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Наверное, каждый знает, что военные, когда перемещаются между позициями, надевают на рукав скотч разного цвета, чтобы отличить — свой/чужой. Но что происходит ночью?

Скотча не видно, устройство ночного видения и тепловизор не различают цвета. Что является тем оберегом, который дает тебе чувство безопасности, чтобы случайно не попали свои же?

Таким оберегом является украинский язык.

— Потому что даже те, кто общается на русском днем, после заката солнца переходят на украинский, потому что это вопрос безопасности и твоей жизни, — говорит Вышебаба.

Если ночью к тебе кто-то будет идти и произнесет “Стой, кто идет”, поскольку все на нервах, то с большой долей вероятности это будет последнее, что боец скажет. Потому что враг близко, и мы это понимаем, а кто быстрее и ловчее — тот и выживает.

Когда мы победим, враг тоже никуда не денется. Мы его, конечно же, отбросим за границу, но нам нужно учиться жить рядом с ним. Поэтому нужно учиться использовать все инструменты, которые ослабляют врага и подкрепляют Украину.

Враг все равно будет мечтать нас покорить. А мы, я уверен, этого не хотим.

Поэтому инструментом, который способен ослабить врага, может стать наш язык. Сейчас русский язык объединяет нас с противником. Мы никого не оккупируем, не нападаем, у нас другой принцип, другие ценности, никого не пытаем и не насилуем.

Единственное, что у нас общее с врагом – это русский язык.

Мы можем забрать у него этот инструмент. Сделать это легко, говорит Павел Вышебаба, ведь он сам прошел этот путь.

Боец родом из Краматорска. Вырос в русскоязычной семье, русскоязычном городе, учился в русскоязычной школе и 28 лет говорил по-русски.

Захотел и перешел на украинский. Это очень легко, а все остальное – отмазки.

– Когда для себя понял, что достаточно этих отмазок, то просто взял и перешел. Думаю, если быть честными с собой, то можно понять, что это не так уж сложно, — объясняет военный.

Конечно, в начале пути ты будешь совершать ошибки, но это все мелочи по сравнению с той победоносной целью, которую мы себе ставим – сохранение нашего государства и жизней наших людей и детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из звезд перешел на украинский язык во время войны.