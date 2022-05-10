К соловьиной через любовь и боль. Кто из звезд перешел на украинский во время войны

Как пишет Жадан, язык исчезает, когда на нем не говорят о любви. Выходит, когда сердце наполняется теплыми чувствами к своей стране, то и родные слова вспоминаются легче. Иначе как объяснили, что столько звезд перешло на украинский за столь короткий срок.

С начала полномасштабного вторжения нам пришлось не только вспомнить, как защищать нашу землю, но и как говорить на родном языке. Оказалось – оно тоже наше оружие, пока мы ждем, когда начнет действовать ленд-лиз.

К тяжелому языковому оружию перешло такое количество украинских звезд, что можно уже создавать новое спецподразделение.

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Владимир Дантес

Конечно, первым удается вспомнить именно Дантеса, который не только пытается в быту общаться соловьиной и писать в соцсетях, но и записал новую песню о сложностях таких изменений.

Нет, они не связаны с непониманием, а скорее со страхом совершить какую-то ошибку. У кого не бывало такого, когда впервые приходится говорить по-английски?

Украинский же — родной, а не иностранный, да и среда восприимчива для обновления знаний, поэтому хочется верить, что переход будет максимально приятным.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин

Бывший холостяк и его избранница не только поразили украинцев мощью любви, которая дала им силы выдержать все испытания и создать свою семью.

Пара, несмотря на привычку говорить по-русски, с начала полномасштабного вторжения, пытаются поддерживать Украину не только делом, но и словом. Как бы это странно ни звучало.

Добрынин сначала стал в ряды терробороны, а его жена занялась волонтерством. Впоследствии они попытались разговаривать со своей немалой аудиторией в соцсетях на украинском.

Алексей Дурнев

Раньше его видео были из раздела “guilty pleasure”, но теперь просмотр его творчества может разве что демонстрировать гражданскую позицию его зрителей.

Ведущий всю жизнь говорил по-русски, но после того, что оккупанты сделали с его родным Мариуполем, решил, что для него этот язык точно не родной и попытался перейти на украинский.

Теперь Дурнев не только высмеивает проблемы террористической РФ, но и призывает украинцев переходить на родной язык.

Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу пойдет. Украинская крутая. И вы с ней, дорогие.

Даша Астафьева

Раньше она любила яркий макияж и глубокие декольте, но с приходом полномасштабной войны сменила их на удобные футболки и спортивки, от чего стала не менее цветущей. Работу модели она заместила кухней, где каждый день готовит еду для наших защитников.

Поэтому неудивительно, что впоследствии Астафьева сломает радары привлекательности для наших мужчин и перейдет на украинский язык.

Теперь она пытается все чаще писать и общаться со своими подписчиками соловьиной в соцсетях.

Настя Каменских

Когда-то у артистки в описании к профилю можно было увидеть либо расписание концертов, либо контакты менеджеров, теперь там только сбор на нужды ВСУ.

Настя Каменских не заявляла о переходе на родной язык, а просто впоследствии начала писать на украинском в соцсетях, все чаще на нем говорить с представителями СМИ и даже записала ни одну патриотическую песню.

Теперь к привычным концертам за рубежом добавились призывы поддержать Украину и благотворительные сборы средств.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения хоть еще и не выучил украинский идеально, но пытается. Однако помогать такой родной его сердцу Украине он не устает. Читай, как Эктор Хименес-Браво собрал более 40 тысяч евро на благотворительном вечере в Варшаве.