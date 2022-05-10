К соловьиной через любовь и боль. Кто из звезд перешел на украинский во время войны

Как пишет Жадан, язык исчезает, когда на нем не говорят о любви. Выходит, когда сердце наполняется теплыми чувствами к своей стране, то и родные слова вспоминаются легче. Иначе как объяснили, что столько звезд перешло на украинский за столь короткий срок.
С начала полномасштабного вторжения нам пришлось не только вспомнить, как защищать нашу землю, но и как говорить на родном языке. Оказалось – оно тоже наше оружие, пока мы ждем, когда начнет действовать ленд-лиз.
К тяжелому языковому оружию перешло такое количество украинских звезд, что можно уже создавать новое спецподразделение.
Конечно, первым удается вспомнить именно Дантеса, который не только пытается в быту общаться соловьиной и писать в соцсетях, но и записал новую песню о сложностях таких изменений.
Нет, они не связаны с непониманием, а скорее со страхом совершить какую-то ошибку. У кого не бывало такого, когда впервые приходится говорить по-английски?
Украинский же — родной, а не иностранный, да и среда восприимчива для обновления знаний, поэтому хочется верить, что переход будет максимально приятным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes ???????? (@vladimirdantes)
Публикация от Dantes ???????? (@vladimirdantes)
Бывший холостяк и его избранница не только поразили украинцев мощью любви, которая дала им силы выдержать все испытания и создать свою семью.
Пара, несмотря на привычку говорить по-русски, с начала полномасштабного вторжения, пытаются поддерживать Украину не только делом, но и словом. Как бы это странно ни звучало.
Добрынин сначала стал в ряды терробороны, а его жена занялась волонтерством. Впоследствии они попытались разговаривать со своей немалой аудиторией в соцсетях на украинском.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)
Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)
Раньше его видео были из раздела “guilty pleasure”, но теперь просмотр его творчества может разве что демонстрировать гражданскую позицию его зрителей.
Ведущий всю жизнь говорил по-русски, но после того, что оккупанты сделали с его родным Мариуполем, решил, что для него этот язык точно не родной и попытался перейти на украинский.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Дурнев (@aleksey_durnev)
Публикация от Алексей Дурнев (@aleksey_durnev)
Теперь Дурнев не только высмеивает проблемы террористической РФ, но и призывает украинцев переходить на родной язык.
Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу пойдет. Украинская крутая. И вы с ней, дорогие.
Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу пойдет. Украинская крутая. И вы с ней, дорогие.
Раньше она любила яркий макияж и глубокие декольте, но с приходом полномасштабной войны сменила их на удобные футболки и спортивки, от чего стала не менее цветущей. Работу модели она заместила кухней, где каждый день готовит еду для наших защитников.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)
Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)
Поэтому неудивительно, что впоследствии Астафьева сломает радары привлекательности для наших мужчин и перейдет на украинский язык.
Теперь она пытается все чаще писать и общаться со своими подписчиками соловьиной в соцсетях.
Когда-то у артистки в описании к профилю можно было увидеть либо расписание концертов, либо контакты менеджеров, теперь там только сбор на нужды ВСУ.
Настя Каменских не заявляла о переходе на родной язык, а просто впоследствии начала писать на украинском в соцсетях, все чаще на нем говорить с представителями СМИ и даже записала ни одну патриотическую песню.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Теперь к привычным концертам за рубежом добавились призывы поддержать Украину и благотворительные сборы средств.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения хоть еще и не выучил украинский идеально, но пытается. Однако помогать такой родной его сердцу Украине он не устает. Читай, как Эктор Хименес-Браво собрал более 40 тысяч евро на благотворительном вечере в Варшаве.