До солов’їної через любов та біль. Хто із зірок перейшов на українську під час війни

Як пише Жадан, мова зникає, коли нею не говорять про любов. Виходить, коли серце наповнюється найтеплішими почуттями до своєї країни, то і рідні слова згадуються легше. Інакше як пояснили, що стільки зірок перейшло на українську за такий короткий термін.

Від початку повномасштабного вторгнення нам довелось не лише згадати, як боронити нашу землю, але і як говорити рідною мовою. Виявилось — вона теж наша зброя, поки ми чекаємо, коли почне діяти ленд-ліз.

До тяжкої мовної зброї перейшла така кількість українських зірок, що можна вже створювати новий спецпідрозділ.

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Володимир Дантес

Звісно, першим вдається згадати саме Дантеса, який не лише намагається у побуті спілкуватись солов’їною та писати в соцмережах, але й записав нову пісню про складнощі таких змін.

Ні, вони не пов’язані з нерозумінням, а радше зі страхом зробити якусь помилку. У кого не бувало такого, коли вперше доводиться говорити англійською?

Українська ж рідненька, а не іноземна, та і середовище сприйнятливе для оновлення знань, тому хочеться вірити, що перехід буде максимально приємним.

Дар’я Квіткова та Нікіта Добринін

Колишній холостяк та його обраниця не лише вразили українців міццю своєї любові, що дала їм сили витримати всі випробовування та створити свою сім’ю.

Пара, попри звичку говорити російською, від початку повномасштабного вторгнення намагаються підтримувати Україну не лише ділом, але й словом. Як би це дивно не звучало.

Добринін спочатку став до лав у тероборони, а його дружина зайнялась волонтерством. Згодом вони спробували розмовляти зі своєю чималою аудиторією у соцмережах українською.

Олексій Дурнєв

Раніше його відео були із розділу “guilty pleasure”, але тепер перегляд його творчості може хіба що демонструвати громадянську позицію його глядачів.

Ведучий все життя розмовляв російською, але після того, що окупанти зробили з його рідним Маріуполем, вирішив, що для нього ця мова точно не рідна та спробував перейти на українську.

Тепер Дурнєв не лише висміює проблеми терористично РФ, але й закликає українців переходити на рідну мову.

Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху-потроху піде. Українська крута. І ви з нею, любі.

Даша Астаф’єва

Раніше вона полюбляла яскравий макіяж та глибокі декольте, але з приходом повномасштабної війни змінила їх на зручні футболки та спортивки, від чого стала не менш квітучою. Роботу моделі вона замістила кухнею, де щодня готує їжу для наших захисників.

Тому не дивно, що згодом Астаф’єва змогла зламати радари привабливості для наших чоловіків та перейти на українську мову.

Тепер вона намагається все частіше писати та спілкуватись зі своїми підписниками солов’їною у соцмережах.

Настя Каменських

Колись в артистки в описі до профілю можна було побачити або розклад концертів, або контакти менеджерів, тепер там лише збір на потреби ЗСУ.

Настя Каменських не заявляла про перехід на рідну мову, а просто згодом почала писати українською в соцмережах, все частіше нею говорити з представниками ЗМІ та навіть записала вже не першу патріотичну пісню.

Тепер до колись звичних концертів за кордоном додались заклики підтримати Україну та благодійні збори коштів.

Український шеф-кухар колумбійського походження хоч ще й не вивчив досконало українську, але намагається. Однак допомагати такій рідній його серцю Україні він не втомлюється. Читай, як Ектор Хіменес-Браво зібрав понад €40 тисяч на благодійному вечорі у Варшаві.