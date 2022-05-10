Шоу-біз

До солов’їної через любов та біль. Хто із зірок перейшов на українську під час війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Травня 2022, 10:30
Хто з зірок перейшов на українську під час війни

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