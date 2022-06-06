Що найбільше вражає на службі ЗСУ? Захисник України написав вірш про війну

Захисник України Павло Вишебаба написав правдивий вірш про картини війни.
Наші захисники на передовій не втрачають відчуття прекрасного та жаги до творчості. Під обстрілами, де добро зустрічається зі злом. Де життя та смерть ходять поруч.
Завдяки силі духу наших хлопців, ми обов’язково розгромимо ворога. Слава нашим героям! Слава Україні!
Є картини війни нетутешні,наче хокубентежний сюжет.Білий цвіт молодої черешніосипається на кулемет.Від прильотів раптовихз розмаху в різнотрав’яуткнешся лобом.Де занурюються комахиу свою комашину любов.Облітає лелека під креномводоспади від фосфорних бомб.Відділити би все поокремоі ніколи не скласти гуртом.Та замішано всев одній митіі так ясно крізь діри в стіні.Ось життя з головою у літіось людинапо лікті в війні.
Нагадаємо, раніше ми також розповідали, що боєць Павло Вишебаба пояснив, чому саме зараз важливо розмовляти українською та як це допоможе перемогти ворога.