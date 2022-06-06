Що найбільше вражає на службі ЗСУ? Захисник України написав вірш про війну

Захисник України Павло Вишебаба написав правдивий вірш про картини війни.

Наші захисники на передовій не втрачають відчуття прекрасного та жаги до творчості. Під обстрілами, де добро зустрічається зі злом. Де життя та смерть ходять поруч.

Завдяки силі духу наших хлопців, ми обов’язково розгромимо ворога. Слава нашим героям! Слава Україні!

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Є картини війни нетутешні,

наче хоку

бентежний сюжет.

Білий цвіт молодої черешні

осипається на кулемет.

Від прильотів раптових

з розмаху в різнотрав’я

уткнешся лобом.

Де занурюються комахи

у свою комашину любов.

Облітає лелека під креном

водоспади від фосфорних бомб.

Відділити би все поокремо

і ніколи не скласти гуртом.

Та замішано все

в одній миті

і так ясно крізь діри в стіні.

Ось життя з головою у літі

ось людина

по лікті в війні.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали, що боєць Павло Вишебаба пояснив, чому саме зараз важливо розмовляти українською та як це допоможе перемогти ворога.