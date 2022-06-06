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Що найбільше вражає на службі ЗСУ? Захисник України написав вірш про війну

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 06 Червня 2022, 22:30

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