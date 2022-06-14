Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 июня

Раньше советская власть боролась с украинскими поэтами, теперь российские войска пытаются избавиться от всей нации. Однако создателей своей судьбы, пишущих историю в реальном времени, уничтожить просто невозможно.

А пока ВСУ вместо пера, взялись за оружие и защищают нашу независимость, мирному населению нужно не терять бдительность и прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 14 июня 2022 года

На Северском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запсилья Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области.

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На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на попытках нарушения логистических маршрутов поставки группировки наших войск, действующей на Славянском направлении.

На Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

На Донецком направлении оккупанты пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привиллья, Северодонецк, Боровское.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск со ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.

Используя результаты огневого поражения, противник вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Комышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырковое – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел.

Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении.

Напомним, в воскресенье, 22 мая, Верховная Рада проголосовала за продление общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа. Читай, что нужно знать о мобилизации и какие есть волны.