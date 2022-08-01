Понад 30 ракет за кілька годин: наслідки наймасованішого обстрілу Миколаєва

Російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Інтенсивність нічних обстрілів міста дедалі збільшується. А в області ворог продовжує обстрілювати села, які розташовані на лінії розмежування.

Після ворожого обстрілу вночі 1 серпня було зруйновано новий сучасний травмпункт у Миколаєві. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вилетіли вікна вилетіли й сусідніх лікувальних відділень. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали.

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, поранено трьох людей, зруйновано два приватні будинки. На території медичного диспансеру виникла пожежа. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.

Також після нічного обстрілу від вибуху ракети загорілася будівля, де розташовувалася комп’ютерна фірма. Споруда лишилася без даху та жодного вцілілого вікна, тож, найімовірніше, ремонту не підлягає.

А напередодні вдень Миколаїв зазнав наймасовішої атаки — росіяни випустили понад 30 ракет за кілька годин.

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Окупанти стріляли з РСЗВ Смерч та комплексів С-300. Від прямого влучання у приватний будинок загинули двоє людей. Ще троє дістали поранення. Військові кажуть, що росіяни застосували проти житлової забудови протитанковий снаряд.

Зруйновані приватні домівки, пошкоджені три навчальні заклади, багатоквартирні будинки, готель і стадіон.

Російські військові продовжують підло завдавати удари по території України та мирному населенню. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілів Сумщини.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

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