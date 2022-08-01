Понад 30 ракет за кілька годин: наслідки наймасованішого обстрілу Миколаєва

Російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Інтенсивність нічних обстрілів міста дедалі збільшується. А в області ворог продовжує обстрілювати села, які розташовані на лінії розмежування.
Після ворожого обстрілу вночі 1 серпня було зруйновано новий сучасний травмпункт у Миколаєві. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вилетіли вікна вилетіли й сусідніх лікувальних відділень. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали.
За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, поранено трьох людей, зруйновано два приватні будинки. На території медичного диспансеру виникла пожежа. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.
Також після нічного обстрілу від вибуху ракети загорілася будівля, де розташовувалася комп’ютерна фірма. Споруда лишилася без даху та жодного вцілілого вікна, тож, найімовірніше, ремонту не підлягає.
А напередодні вдень Миколаїв зазнав наймасовішої атаки — росіяни випустили понад 30 ракет за кілька годин.
Окупанти стріляли з РСЗВ Смерч та комплексів С-300. Від прямого влучання у приватний будинок загинули двоє людей. Ще троє дістали поранення. Військові кажуть, що росіяни застосували проти житлової забудови протитанковий снаряд.
Зруйновані приватні домівки, пошкоджені три навчальні заклади, багатоквартирні будинки, готель і стадіон.
Російські військові продовжують підло завдавати удари по території України та мирному населенню. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілів Сумщини.
Фото: Миколаївська обласна прокуратура
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