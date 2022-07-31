Наймасованіший обстріл Миколаєва з початку війни — від атаки загинув Олексій Вадатурський

Сьогодні вночі, 31 липня, російські військові обстріляли Миколаїв. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що це наймасованіший обстріл міста за весь період повномасштабного вторгнення.

Обстріли Миколаєва 31 липня

За словами Сєнкевича, у місті лунали вибухи від касетних снарядів. На місці “прильотів” сталися пожежі, а ударною хвилею пошкодило сусідні будинки.

Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно, найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку, – написав він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про обстріли міста та області.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Пошкоджено готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО й житлові будинки.

Після обстрілу спалахнули пожежі, зокрема зайнялася двоповерхова будівля, два гаражі та дві господарчі споруди. На місці працюють рятувальники.

Загибель Олексія Вадатурського

Стало відомо, що під час обстрілу Миколаєва 31 липня загинув президент Нібулону Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Нібулон — одна з найбільших аграрних компаній в Україні.

Олексій Вадатурський: що про нього відомо

Олексій Вадатурський отримав звання Герой України 2007 року за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу.

У 2012 році він став номінантом Всесвітньої продовольчої премії. У 2020 році посів 15 місце серед найбагатших людей України за рейтингом Forbes Україна.

Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений, — написав Віталій Кім.

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Ситуація у Миколаївській області 31 липня

Миколаївський район

30 липня у с. Лупареве внаслідок ворожих обстрілів загорівся дачний будинок. На щастя, постраждалих немає.

Баштанський район

30 липня були обстріли за межами с. Червона Долина Широківської громади. Також продовжуються обстріли Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування.

Росію з початку повномасштабної війни називають державою-терористом, щодня російські військові це доводять. Українці просять визнати Росію терористом офіційно. Раніше ми розповідали, що означає статус держава-спонсор тероризму на практиці та чому США мають першими визнати Росію такою.

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