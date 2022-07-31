Самый массированный обстрел Николаева — в результате атаки погиб Алексей Вадатурский

Сегодня ночью, 31 июля, российские военные обстреляли Николаев. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что это самый массированный обстрел города за весь период полномасштабного вторжения.

Обстрелы Николаева 31 июля

По словам Сенкевича, в городе раздавались взрывы от кассетных снарядов. На месте “прилетов” возникли пожары, ударной волной повредило соседние дома.

Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Пожалуй, самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра, – написал он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обстрелах города и области.

По предварительной информации, в результате обстрела Николаева погиб один человек, еще два получили ранения. Поврежден отель, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО и жилые дома.

После обстрела возникли пожары, в том числе загорелось двухэтажное здание, два гаража и две хозяйственных постройки. На месте работают спасатели.

Смерть Алексея Вадатурского

Стало известно, что при обстреле Николаева 31 июля погибли президент Нибулона Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

Нибулон — одна из крупнейших аграрных компаний в Украине.

Алексей Вадатурский: что о нем известно

Алексей Вадатурский получил звание Героя Украины в 2007 году за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса.

В 2012 году он стал номинантом Всемирной продовольственной премии. А в 2020 году занял 15 место среди самых богатых людей Украины согласно рейтингу журнала Forbes Украина.

Алексей Афанасьевич сделал много для Николаевской области, много для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценимый, — написал Виталий Ким.

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Ситуация в Николаевской области 31 июля

Николаевский район

30 июля в с. Лупарево в результате вражеских обстрелов загорелся дачный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Баштанский район

30 июля были слышны обстрелы за пределами с. Красная Долина Широковской общины. Также продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Под постоянным вражеским огнем остаются села, которые находятся на линии разграничения.

Россию с начала полномасштабной войны называют государством-террористом, и каждый день российские военные это доказывают. Украинцы просят признать Россию террористом официально. Ранее мы рассказывали, что значит страна-спонсор терроризма на практике и почему США должны первыми признать Россию таковой.

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