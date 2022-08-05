Цинично уничтожают Харьков! Оккупанты снова накрыли город артиллерией, есть раненые

Харьков снова под вражеским огнем. Вечером 4 августа российские оккупанты массированно обстреляли жилые районы города. Повреждены дома мирных жителей, а также учебные заведения. Есть пострадавшие.

Массированный удар пришелся по Салтовскому, Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего “подарка”. Один человек на Полях пострадал — забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов, — написал он.

По словам Терехова, обстрелян большой квадрат Павлова Поля. Пострадали жилые дома, учебные заведения. Спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна.

Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан.

Павлово Поле — район, где нет никакой военной инфраструктуры. Это очередной акт уничтожения харьковчан и их запугивание, — отметил городской голова Харькова.

Впоследствии глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что во время обстрелов пострадали три человека.

В результате обстрела с ранениями госпитализированы двое мужчин 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести, — написал он.

Харьковская областная прокуратура уже обнародовала видео последствий удара россиян по областному центру.

По словам спикера Дмитрия Чубенко, враг “накрыл” Харьков огнем из реактивных систем залпового огня.

А если хочешь знать, что говорят о так называемой “спецоперации” сами оккупанты, послушай перехваченные разговоры.