Цинично уничтожают Харьков! Оккупанты снова накрыли город артиллерией, есть раненые

Харьков снова под вражеским огнем. Вечером 4 августа российские оккупанты массированно обстреляли жилые районы города. Повреждены дома мирных жителей, а также учебные заведения. Есть пострадавшие.
Массированный удар пришелся по Салтовскому, Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего “подарка”. Один человек на Полях пострадал — забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов, — написал он.
Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего “подарка”. Один человек на Полях пострадал — забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов, — написал он.
По словам Терехова, обстрелян большой квадрат Павлова Поля. Пострадали жилые дома, учебные заведения. Спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна.
Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан.
Павлово Поле — район, где нет никакой военной инфраструктуры. Это очередной акт уничтожения харьковчан и их запугивание, — отметил городской голова Харькова.
Павлово Поле — район, где нет никакой военной инфраструктуры. Это очередной акт уничтожения харьковчан и их запугивание, — отметил городской голова Харькова.
Впоследствии глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что во время обстрелов пострадали три человека.
В результате обстрела с ранениями госпитализированы двое мужчин 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести, — написал он.
В результате обстрела с ранениями госпитализированы двое мужчин 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести, — написал он.
Харьковская областная прокуратура уже обнародовала видео последствий удара россиян по областному центру.
По словам спикера Дмитрия Чубенко, враг “накрыл” Харьков огнем из реактивных систем залпового огня.
А если хочешь знать, что говорят о так называемой “спецоперации” сами оккупанты, послушай перехваченные разговоры.
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