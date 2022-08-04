Плохо они, конечно, придумали с этой “спецоперацией”. Двое оккупантов жалуются друг другу из-за неудач на фронте

Украинские военные продолжают демонстрировать свою силу и слаженную работу, постепенно освобождая украинские населенные пункты. Пока украинцы выгоняют оккупантов со своей земли, те жалуются друг другу на атаки ВСУ и рассказывают о множестве раненых и мертвых.

В перехваченном разговоре от ГУР двое оккупантов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость: стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже выданные.

Оккупант 1: Здесь много рассказывают, что медали прекратят выдавать, а у половины заберут. В защите, не в атаке…

Оккупант 2: Разумеется, они сидят… Посылают по 20–200 человек на смерть и все…

Пока один возмущается поведением командования, другой рассказывает о том, как их атаковали.

Оккупант 1: 100 человек “восточных” пришли и перебили нас…

Оккупант 2: Рассказывают, что у вас одному ногу оторвали, на мине разорвался?

Оккупант 1: Да, позавчера. А раньше у нас было шесть убитых и шесть раненых. Двум кости перебило, у многих ноги “висели”.

После пяти месяцев войны, когда российская армия понесла десятки тысяч потерь личного состава и техники, оккупанты наконец-то задумываются, не обманули ли их. Они сомневаются, действительно ли это россияне “защищают” население.

Оккупант 2: Плохо они придумали с этой “спецоперацией”. Неясно, кто от кого защищается.

Украинские военные храбро борются за свободу Украины каждый день. Ранее мы рассказывали, какая ситуация на фронте и где горячие точки.

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