Украина

Плохо они, конечно, придумали с этой “спецоперацией”. Двое оккупантов жалуются друг другу из-за неудач на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 августа 2022, 23:00

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Плохо они, конечно, придумали с этой “спецоперацией”. Двое оккупантов жалуются друг другу из-за неудач на фронте
0:03:48
Плохо они, конечно, придумали с этой “спецоперацией”. Двое оккупантов жалуются друг другу из-за неудач на фронте
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0:03:48
Плохо они, конечно, придумали с этой “спецоперацией”. Двое оккупантов жалуются друг другу из-за неудач на фронте
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