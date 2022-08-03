Интенсивность боевых действий на Донбассе снизилась? Грабский о ситуации на фронте и тактиках Украины и РФ

Ситуация на передовой меняется динамично, поэтому важно постоянно следить за развитием событий.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона, как изменилась ситуация на фронте и в чем разница в тактиках Украины и РФ.

Ситуация на фронте

В целом сейчас интенсивность боевых действий на некоторых направлениях восточной части фронта постепенно уменьшается. Это связано с тем, что российские оккупанты перебрасывают свои силы на юг, где активизировалась украинская армия.

Могу подтвердить, что интенсивность боевых действий и обстрелов на Славянском и частично Северском направлениях уменьшилась, но это никоим образом не отразилось на Бахмутском направлении, — говорит Грабский.

Более того, противник в течение последнего дня пытался вести активные боевые действия в направлении Авдеевки, пытаясь перехватить трассу М-20.

Сейчас россияне хотят окружить Авдеевку и продвигаться в районе Марьянки. Кроме того, до сих пор горячо на Криворожском и Харьковском направлениях.

На юге же оккупанты даже не пытаются ремонтировать стационарные мосты и дороги, уничтоженные точными ударами ВСУ. В то же время россияне возводят понтонные переправы через реки.

Их построить легче, но и удержать гораздо труднее. Однако они не смогут стать полноценной заменой обычных мостов, а также постоянно находятся под прицелом украинских военных.

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Отличие украинской и русской тактик

Украина сейчас фактически переходит на стандарты НАТО в вооружении, ведении боя и даже самом подходе к тренировке личного состава.

Мы делаем акцент на младшем офицерском составе как скелете армии, потому что во время боевых действий именно на сержантах лежит ответственность за реализацию поставленных задач.

По сравнению с российской армией, где все зависит от старшинского состава командования, такая модель дает гибкость, быстроту и маневренность на поле боя.

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