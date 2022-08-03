Україна

Інтенсивність бойових дій на Донбасі зменшилась? Грабський про ситуацію на фронті й тактики України та РФ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Серпня 2022, 14:00
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