Інтенсивність бойових дій на Донбасі зменшилась? Грабський про ситуацію на фронті й тактики України та РФ

Ситуація на передовій змінюється динамічно, тож важливо постійно слідкувати за розвитком подій.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі телемарафону, як змінилася ситуація на фронті та в чому різниця тактик України та РФ.

Ситуація на фронті

Загалом зараз інтенсивність бойових дій на деяких напрямках східної частини фронту поступово зменшується. Це пов’язано з тим, що російські окупанти перекидають свої сили на південь, де активізувалась українська армія.

Можу підтвердити, що інтенсивність бойових дій і обстрілів на Слов’янському та частково Сіверському напрямках зменшилась, але це ніяк не відбилось на Бахмутському напрямку, — каже Грабський.

Навіть більше, противник протягом останнього дня намагався вести активні бойові дії в напрямку на Авдіївку, намагаючись перехопити трасу М-20.

Наразі росіяни хочуть оточити Авдіївку та просуватись у районі Мар’янки. Крім того, досі гаряче на Криворізькому та Харківському напрямках.

На півдні ж окупанти навіть не намагаються ремонтувати стаціонарні мости та дороги, знищені точними ударами ЗСУ. Натомість росіяни зводять понтонні переправи через річки.

Їх збудувати легше, проте й втримати набагато важче. Втім, вони не зможуть стати повноцінною заміною звичайним мостам, а також постійно перебувають під прицілом українських військових.

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Відмінність української та російської тактик

Україна зараз фактично переходить на стандарти НАТО в озброєнні, веденні бою та навіть самому підході до тренування особового складу.

Ми робимо акцент на молодшому офіцерському складі як кістяку армії, тому що під час бойових дій саме на сержантах лежить відповідальність за реалізацію поставлених завдань.

Якщо порівнювати з російським військом, де все залежить від старшинського складу командування, така модель дає гнучкість, швидкість та маневровість на полі бою.

Дивись повне відео.

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