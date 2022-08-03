Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 серпня

Кожного дня ми стаємо ще ближчими до того моменту, коли з карти бойових дій навічно зникнуть російські окупанти та запанують мир і злагода.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 3 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли позицій наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка.

Також під ворожим вогнем опинились Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

Окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова — Байрак.

На Слов’янському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного.

Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Кривої Луки.

Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного.

Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

Всі спроби просування противника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове — Зайцеве та Покровське — Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад.

У напрямку Відродження — Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівка.

Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне — Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк — Піски ворог має частковий успіх.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. Біля останнього противник завдав ще й авіаудару. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Осокорівка, Іванівка, Оленівка, Зоря, Благодатне, Пришиб, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут та Явкіне. Завдав авіаційного удар неподалік Зорі.

А поки окупанти тішать себе мріями, що усі злодіяння зійдуть їм з рук, військовий експерт Олег Жданов розповів, за яких умов ЗСУ можуть повернути Кримський півострів.

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