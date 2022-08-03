Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 августа

Каждый день мы становимся ближе к тому моменту, когда с карты боевых действий навсегда исчезнут российские оккупанты и воцарится мир и покой.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине на 3 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 3 августа 2022 года

На Северском направлении враг не прекращает обстрел позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых рубежей и недопущения создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.

На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка.

Также под вражеским огнем оказались Чепиль, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны и Светличное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова.

Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Тернова — Байрак.

На Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курулька, Грушуваха, Дибривно, Адамовка, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Васильевка Первая и Крестище. Нанес авиаудар возле Дибровного.

Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Довгенького и Долины, группы отошли.

На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Донецкого. Враг нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку БпЛА возле Кривой Луки.

Противник попытался наступать в направлении Новолуганское — Ивано-Дарьевка. Получил решительный отпор наших воинов и отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Зализного.

Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

Все попытки продвижения противника в направлениях Роты — Вершина, Владимировка — Яковлевка, Клиновое — Зайцево и Покровское — Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

В направлении Видродження — Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовка.

Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное — Авдеевка, успеха не имели, отошли. В направлении Донецк — Пески враг имеет частичный успех.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Павловки, Зализничного, Каменского, Полтавки, Червоного, Новоандреевки и Марьинки. У последнего противник нанес еще и авиаудар. Вел воздушную разведку БПЛА в районе Ольговского.

На Южнобужском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Осокоровка, Ивановка, Еленовка, Заря, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут и Явкино. Нанес авиационный удар неподалеку от Зари.

А пока оккупанты тешат себя мечтами, что все злодеяния сойдут им с рук, военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ могут вернуть Крымский полуостров.

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