Зустрічають зі сльозами на очах та словами вдячності! Як волонтери допомагають оговтатись від окупації

У селах Київщини їх називають рідними й щотижня чекають. Столичні волонтери вже кілька місяців регулярно їздять населеними пунктами області з гуманітарною допомогою.

Усе необхідне привозять тим, чиї домівки зруйновані ущент. Хоча минуло вже кілька місяців після деокупації, а люди кажуть, що жити після руїни, яку по собі лишили варварські російські загарбники — дуже складно.

Продукти, ковдри, матраци, посуд і навіть побутова техніка. Усе це одним вантажем везуть до людей волонтери. І тих, хто все це привіз, місцеві знають вже дуже добре.

Олександр, Ярослав та Іван — лише частина великої команди з двох десятків волонтерів, що їздять Київщиною з квітня.

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Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як мама з Черкас разом із маленькою донькою допомагають українцям.