Lifestyle

Зустрічають зі сльозами на очах та словами вдячності! Як волонтери допомагають оговтатись від окупації

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 02 Серпня 2022, 07:30

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