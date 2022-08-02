Встречают со слезами на глазах и словами благодарности! Как волонтеры помогают оправиться от оккупации

В селах Киевской области их называют родными и еженедельно ждут. Столичные волонтеры уже несколько месяцев регулярно ездят по населенным пунктам области с гуманитарной помощью.

Все необходимое привозят тем, чьи дома разрушены до основания. Хотя прошло уже несколько месяцев после деоккупации, а люди говорят, что жить в развалинах, которые оставили после себя варварские российские захватчики — очень сложно.

Продукты, одеяла, матрасы, посуда и даже бытовая техника. Все это одним грузом везут к людям волонтеры. И тех, кто все это привез — местные знают очень хорошо.

Александр, Ярослав и Иван — лишь часть большой команды из двух десятков волонтеров, которые ездят по Киевской области с апреля.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, как мама из Черкасс вместе с маленькой дочерью помогают украинцам.