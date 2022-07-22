Ворог може мати різні обличчя! Як розпізнати фейкових волонтерів

Днями патрульна поліція затримала 28-річного псевдоволонтера, який співпрацюючи із ворогом, намагався втертися в довіру до благодійних організацій.
Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів подробиці цієї справи.
Білошицький наголосив, що поліція підтримує волонтерів і всіляко намагається викривати “вовків в овечій шкурі”. Самого ж псевдоволонтера виявили на Закарпатті.
Одним із завдань цього “помічника” було — долучення до волонтерського руху і здійснювати диверсійні заходи на користь ворога.
Під час обшуків було знайдено докази співпраці з РФ, гроші та листування у месенджерах з кураторами цього завдання.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як волонтери рятували людей із пекла.