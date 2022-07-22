Враг может иметь разные лица! Как распознать фейковых волонтеров

На днях патрульная полиция задержала 28-летнего псевдоволонтера, который, сотрудничая с врагом, пытался втереться в доверие к благотворительным организациям.
Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал подробности этого дела.
Белошицкий подчеркнул, что полиция поддерживает волонтеров и всячески пытается разоблачать “волков в овечьей шкуре”. Самого же псевдоволонтера обнаружили в Закарпатье.
Одной из задач этого “помощника” было приобщение к волонтерскому движению и осуществлять диверсионные мероприятия в пользу врага.
В ходе обысков были найдены доказательства сотрудничества с РФ, деньги и переписка в мессенджерах с кураторами этой задачи.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как волонтеры спасали людей из ада.