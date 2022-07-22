Lifestyle

Враг может иметь разные лица! Как распознать фейковых волонтеров

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 22 июля 2022, 21:30

Больше видео
0:03:11
Прихисток для тварин
Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных
0:03:41
Незламні матусі
Во Львове открыли центр матери и ребенка: как принимают молодых украинских мам
0:04:47
Наскільки в Україні виросли ціни на продукти
Ощутимый дефицит: насколько в Украине выросли цены на продукты
0:04:01
Сергій Фурса про те, що буде з валютою
Шпагат между официальным и реальным курсом: Сергей Фурса о том, что будет с валютой в Украине
Смотреть больше

Последние видео
Маріуполь

Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков
0:03:11
Прихисток для тварин
Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных
0:05:35
Псевдоволонтер
Враг может иметь разные лица! Как распознать фейковых волонтеров
0:03:09
Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни
0:03:09
Гранатомети
Уроки по “поджарке” врагов западным оружием — на что способны гранатометы СПГ-9 и наши воины?
0:04:10
Україна, Туреччина та ООН підписали договір про експорт зерна: деталі угоди
Путь к украинскому зерну разблокирован! Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту сырья. Что известно
0:06:57
Незаконна депортація українських дітей
Воруют будущее Украины: сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать
Что такое аннексия
Оккупированы или аннексированы: какой термин следует употреблять в отношении территорий под контролем РФ
0:02:41
Нікополь
Никополь под огнем: как живет город, в котором сигналы тревоги звучат по десять часов
0:04:11
Курс валют
Повысить курс доллара на 25%: каких цен на продукты питания и топливо ожидать украинцам и что означает новый курс валют
Больше видео
Прихисток для тварин
Читать дальше
Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных
Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Читать дальше
Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь