Враг может иметь разные лица! Как распознать фейковых волонтеров

На днях патрульная полиция задержала 28-летнего псевдоволонтера, который, сотрудничая с врагом, пытался втереться в доверие к благотворительным организациям.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал подробности этого дела.

Белошицкий подчеркнул, что полиция поддерживает волонтеров и всячески пытается разоблачать “волков в овечьей шкуре”. Самого же псевдоволонтера обнаружили в Закарпатье.

Одной из задач этого “помощника” было приобщение к волонтерскому движению и осуществлять диверсионные мероприятия в пользу врага.

В ходе обысков были найдены доказательства сотрудничества с РФ, деньги и переписка в мессенджерах с кураторами этой задачи.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как волонтеры спасали людей из ада.