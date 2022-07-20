Люди

Було важко, коли підірвали усі мости — як волонтери рятували людей із пекла

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 20 Липня 2022, 21:00

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Історія волонтерів, які рятували людей під обстрілами

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