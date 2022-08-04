Погано вони, звісно, придумали з цією “спецоперацією”. Двоє окупантів жаліються один одному через невдачі на фронті

Українські військові продовжують демонструвати свою силу та злагоджену роботу, поступово звільняючи українські населені пункти. Поки українці виганяють окупантів зі своєї землі, ті жаліються один одному на атаки ЗСУ та розповідають про безліч поранених та мертвих.

У перехопленій розмові від ГУР двоє окупантів обговорюють ситуацію на фронті. Один повідомляє новину: тим, хто стоїть в обороні, не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.

Окупант 1: Тут багацько розповідають, що медалі припинять видавати, а в половини заберуть. У захисті, не в атаці…

Окупант 2: Зрозуміло, вони сидять… Посилають по 20–200 осіб на смерть та й все…

Поки один обурюється поведінкою командування, інший розповідає про те, як їх атакували.

Окупант 1: 100 осіб “східних” прийшли та перебили нас…

Окупант 2: Розказують, що у вас одному ногу відірвали, на міні розірвався?

Окупант 1: Так, позавчора. А раніше у нас було шестеро вбитих та шестеро поранених. Двом кістки перебило, у багатьох ноги “висіли”.

Після п’яти місяців війни, коли російська армія зазнала десятки тисяч втрат особового складу та техніки, окупанти нарешті замислюються, чи не обдурили їх. Вони сумніваються, чи дійсно це росіяни “захищають” населення.

Окупант 2: Погано вони придумали з цією “спецоперацією”. Не зрозуміло, хто від кого захищається.

Українські військові хоробро борються за свободу України щодня. Раніше ми розповідали, яка ситуація на фронті та де найгарячіші точки.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!