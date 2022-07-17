Харчів обмаль, амуніція — хоч плач! Полонений з Донеччини про те, як окупанти силоміць відправляли чоловіків на війну

За вісім років окупації російська влада перетворила деяких жителів Донбасу на покірливих та безвільних людей. Їх спочатку силоміць мобілізують, а потім безжально кидають на українські позиції, наче гарматне м’ясо.

Ті, кому щастить вижити чи потрапити у полон, щосили відхрещуються від будь-яких зазіхань на державність своєї справжньої Батьківщини та мріють лише повернутися додому, до дружин та дітей.

Полонений з Донеччини охоче розповів про діряву амуніцію “ополченців” та обман з обіцяними грошима за бої.

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43-річний Василь з Донеччини працював у Донецьку будівельником. 25 лютого його силоміць забрали до війська просто посеред вулиці.

Посадили в автобус, забирали з “наливайки” людей. Перевірили документи, посадили в автобус та поїхали, — розповідає Василь.

Згодом, каже теперішній полонений, їх перекидали з місця на місце в тилу, де він із поплічниками стояв з автоматом на блокпостах та доглядав автівки. Харчів, жаліється, було обмаль, амуніція — хоч плач.

— Підготовка… Яка підготовка? Дали патрони й банки. По банках стріляли. Шоломи дали 1945-го року й більше нічого. Плащ-намети, шоломи, протигази — це все було в речмішку.

Привезли бронежилети… Не знаю, скільки в них людей померло, вони без заліза взагалі були, — розповів полонений.

Та ще й обіцяних грошей, обурюється Василь, не заплатили.

— Обіцяли 76 тисяч, а дали по 20 тисяч за три місяці, — каже чоловік.

На передовій Василь пробув лічені години: заблукав у лісі, потрапив під обстріл, отримав контузію та випадково натрапив на українські позиції.

Тепер Василь полонений, та, принаймні, живий. Найбільше чоловік мріє повернутися до дружини й трьох дітей. Але коли й чи вдасться це взагалі — вирішуватиме суд. Щодо Василя порушено кілька кримінальних проваджень, зокрема, державна зрада, яка передбачає довічне ув’язнення.

Тим часом російські військові жаліються рідним на десятки й сотні смертей побратимів, причому самі по них і стріляють. Про це вони розповідають у перехоплених розмовах від СБУ.

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