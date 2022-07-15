Україна

“Пацани гниють у полі, тіла ніхто не відправляє додому” або пригоди російських військових на українській землі

Вікторія Мельник, практикантка сайту 15 Липня 2022, 23:30

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