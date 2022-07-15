“Пацани гниють у полі, тіла ніхто не відправляє додому” або пригоди російських військових на українській землі

Вони прийшли на нашу землю без честі та людяності, зате з парадною формою і звірячою люттю. Але українська земля не терпить на собі росіян, тож поглинає їхні тіла все глибше та глибше.

У чергових перехоплених розмовах російських окупантів військові РФ зізнаються: стріляють, аби стріляти. Деколи й по своїх же.

Окупант: Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яких цілях.

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Співрозмовниці: А якщо там свої?

Окупант: Значить, по своїх стріляємо.

А ще, росіяни починають прозрівати: виявляється, по телебаченню кажуть неправду!

Співрозмовниці: А нам по телевізору кажуть, що в нас круте командування, що ми своїх не кидаємо! Що Україну швидко візьмемо!

Окупант: Ми тут нікому не потрібні. Нас кинули на поталу долі. Ми тут уже два місяці на одному місці стоїмо.

А ще військовий розповідає, що командир їхнього батальйону був важко поранений: “половина мізків не працювала і половина тіла”.

Чомусь Росія забула і про вбитих росіян — каже окупант.

У нас близько 200 вбитих. Вони в полі валяються, їхні тіла ніхто не забирає.

Актуальну карту бойових дій станом на 15 липня можеш переглянути тут.

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