Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 липня

Сьогодні, на жаль, ранок не настав для принаймні 22 вінничан, які загинули під час обстрілу росіянами центру міста. Вибухи у Вінниці було чутно в багатьох районах.

Тому ми не втомлюємось закликати мирне населення щоразу зважати на повітряну тривогу та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 15 липня 2022 року

На Сіверському напрямку російські війська обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області.

напрямку російські війська обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області. На Харківському напрямку ворог обстрілює з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Харків та інші населені пункти області: Протопопівку, Рубіжне, Старий Салтів та інші. Росіяни також ведуть повітряну розвідку.

напрямку ворог обстрілює з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Харків та інші населені пункти області: Протопопівку, Рубіжне, Старий Салтів та інші. Росіяни також ведуть повітряну розвідку. На Слов’янському напрямку рашисти обстріляли райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного тощо. ЗСУ успішно відбили штурмові дії росіян в районі населеного пункту Курулька.

На Донецькому напрямку росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру мирних містечок, а також українські військові підрозділи по всій лінії зіткнення. Загарбники намагались провести наступальні дії в районах Верхньокам’янського і Камʼянки, щоб встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.

Українські захисники влучно вдарили по ворогу та змусили його відступити.

напрямку росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру мирних містечок, а також українські військові підрозділи по всій лінії зіткнення. Загарбники намагались провести наступальні дії в районах Верхньокам’янського і Камʼянки, щоб встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські захисники влучно вдарили по ворогу та змусили його відступити. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють наші позиції з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та інших.

та напрямках росіяни обстрілюють наші позиції з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та інших. На Південнобузькому напрямку ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру, а також застосовує авіацію.

Російські загарбники свідомо обрали собі за тактику знищення цивільних об’єктів. Тому, на жаль, ніхто не застрахований від прильотів. Читай поради ДСНС, як вижити при влучанні ракети в будинок.

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