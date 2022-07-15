Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 липня

Сьогодні, на жаль, ранок не настав для принаймні 22 вінничан, які загинули під час обстрілу росіянами центру міста. Вибухи у Вінниці було чутно в багатьох районах.
Тому ми не втомлюємось закликати мирне населення щоразу зважати на повітряну тривогу та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Російські загарбники свідомо обрали собі за тактику знищення цивільних об’єктів. Тому, на жаль, ніхто не застрахований від прильотів. Читай поради ДСНС, як вижити при влучанні ракети в будинок.
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