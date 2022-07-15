Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 15 июля

Сегодня, к сожалению, утро не наступило по крайней мере для 22 винничан, погибших при обстреле россиянами центра города. Взрывы в Виннице были слышны во многих районах.

Поэтому мы не устаем призывать мирное население каждый раз учитывать воздушную тревогу и прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 июля 2022 года

На Северском направлении русские войска обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.

направлении русские войска обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области. На Харьковском направлении враг обстреливает из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Харьков и другие населенные пункты области: Протопоповку, Рубежное, Старый Салтов и другие. Россияне также ведут воздушную разведку.

направлении враг обстреливает из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Харьков и другие населенные пункты области: Протопоповку, Рубежное, Старый Салтов и другие. Россияне также ведут воздушную разведку. На Славянском направлении рашисты обстреляли районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного и т.д. ВСУ успешно отразили штурмовые действия россиян в районе населенного пункта Курулько.

На Донецком направлении россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру мирных городков, а также украинские военные подразделения по всей линии столкновения. Захватчики пытались провести наступательные действия в районах Верхнекаменского и Каменки, чтобы установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские защитники точно ударили по врагу и заставили его отступить.

направлении россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру мирных городков, а также украинские военные подразделения по всей линии столкновения. Захватчики пытались провести наступательные действия в районах Верхнекаменского и Каменки, чтобы установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские защитники точно ударили по врагу и заставили его отступить. На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливают наши позиции с артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар и другие.

и направлениях россияне обстреливают наши позиции с артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар и другие. На Южнобужском направлении враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру, а также применяет авиацию.

Российские захватчики сознательно избрали как тактику уничтожение гражданских объектов. Поэтому, к сожалению, никто не застрахован от прилетов. Читай советы ГСЧС, как выжить при попадании ракеты в дом.

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