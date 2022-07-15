Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 15 июля

Сегодня, к сожалению, утро не наступило по крайней мере для 22 винничан, погибших при обстреле россиянами центра города. Взрывы в Виннице были слышны во многих районах.
Поэтому мы не устаем призывать мирное население каждый раз учитывать воздушную тревогу и прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Российские захватчики сознательно избрали как тактику уничтожение гражданских объектов. Поэтому, к сожалению, никто не застрахован от прилетов. Читай советы ГСЧС, как выжить при попадании ракеты в дом.
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