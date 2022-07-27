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Не теряй надежду! Советы, как выжить, если в твой дом попала ракета

Елена Яковлева, редактор сайта 27 июля 2022, 15:27
Як вижити при влучанні ракети в будинок - поради ДСНС
Фото: Facebook ГСЧС Украины

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