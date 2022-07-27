Не теряй надежду! Советы, как выжить, если в твой дом попала ракета

Людям по всей территории Украины не стоит забывать об опасности со стороны российской армии, которая постоянно подстерегает мирное население. Ведь захватчики сознательно избрали тактику уничтожать гражданские объекты.

К сожалению, сейчас никто не застрахован от попадания вражеских снарядов и ракет в жилые дома. Поэтому Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала советы, что делать, если оккупанты обстреляли многоэтажку.

Как выжить при попадании ракеты в дом

Знание — сила. Запомни этот алгоритм, который сможет спасти тебе жизнь в экстренной ситуации.

Падай на пол и ползи к углу комнаты, где есть несущая стена. Она — твоя надежная защита. Зови на помощь. Если рядом есть рабочий телефон, позвони спасателям и сообщи свое местонахождение. Не паникуй и не теряй надежду, даже если не удалось ни с кем связаться. Обстрел дома сразу заметят, а на место немедленно прибудут спасатели.

Что делать, если попал(-а) под завал

Ситуация усложняется, если человек попал под завал и застрял там. В таком случае помни эти правила:

Старайся аккуратно освободить руки и ноги. Не делай резких движений, ведь это может спровоцировать дальнейший обвал. Важно не задеть тот предмет, на котором держатся другие конструкции. Попробуй укрепить образовавшийся над собой “потолок” из обломков. Если ты получил(-а) ранения, то наложи повязку из куска ткани и останови кровотечение.

Ни в коем случае не подсвечивай себе зажигалкой. Если в доме произошла утечка газа, искра спровоцирует повторный взрыв.

4. Используй любые вещи, которые найдешь рядом, для привлечения внимания. Можно постучать по батареям. Важно не прекращать такие действия, потому что каждые десять минут спасатели выключают технику, чтобы услышать звуки и голоса людей.

5. Если есть возможность, подстели что-нибудь под собой на пол. Ляг на бок, подтяни колени к груди, а голову обхвати руками. В таком положении жди спасателей.

Обстрел может застать человека где угодно: в помещении, на улице или в метро. Следовательно, стоит заранее продумать план действий в каждой ситуации. Читай, что делать при обстреле во время военного положения.

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