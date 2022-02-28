Дома, на улице или в автомобиле — правила поведения во время обстрелов, где бы вы ни были

Елена Яковлева, редактор сайта 28 февраля 2022, 09:00
Де ховатися під час бомбардування
Фото: УНІАН

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