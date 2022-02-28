Дома, на улице или в автомобиле — правила поведения во время обстрелов, где бы вы ни были

Обстрел может застать человека где угодно: в помещении, на улице или в метро.

Израильтяне в соцсетях делятся с украинцами своими лайфхаками и дают советы по поведению в экстренных ситуациях.

Если во время обстрела вы на улице

В этом случае самое важное — как можно скорее лечь на землю.

Найдите любую стену-укрытие. Это может быть бетонный блок или стена и т.д.

Самое опасное при обстрелах — обломки, поэтому чем ниже вы к земле, тем безопаснее.

К тому же важно, как именно вы ложитесь. Вниз, опустите голову, максимально прикройте детей собой. Не двигайтесь и не поднимайте голову без необходимости.

Если вы в автомобиле

Остановитесь и полностью заглушите мотор, выйдите из авто и лягте на землю, используя машину в качестве укрытия.

Во время обстрела не включайте музыку в авто, а окна откройте, чтобы сразу услышать сирену или взрывы.

О воздушной тревоге в Украине сообщают городские государственные администрации в своих соцсетях, в Киеве также через приложение Київ цифровий.

Даже после окончания воздушной тревоги нужно по крайней мере десять минут оставаться в укрытии или в том же положении (если вы на улице).

Если во время обстрела вы в помещении

Обязательно нужно отойти подальше от окон и остекленных предметов и держаться у несущих стен. Лучшим вариантом будет комната вообще без окон.

Сядьте на пол у стены. При обстреле следует быть как можно ниже во избежание травмирования обломками. Окна можно закрыть подушками или тяжелой мебелью.

Если скрываетесь в погребе частного дома, оставьте на видном месте большой плакат с надписью, где именно во время обстрела вы находитесь. Есть опасность, что подвал при обстреле может завалить.

При первом же намеке на обрушение встаньте в дверном проеме и упритесь руками в косяки. Можно лечь рядом со столом или кроватью и прикрыть голову руками.

Если вы находитесь в помещении на верхних этажах, нужно выйти на лестничную клетку и спуститься на несколько этажей, чтоб было проще выйти на улицу. При обстреле или бомбардировке никогда не пользуйтесь лифтом.

Заблаговременно соберите тревожный чемоданчик и поставьте его у двери. Туда нужно положить питьевую воду, еду долгого хранения (снеки, батончики и т.п.), фонарики, зарядные устройства, документы, необходимые лекарства, ключи от квартиры и машины.

Чтобы занять и успокоить детей, возьмите игрушки и книги.

Где прятаться

Самым безопасным местом являются бомбоубежища, потому что они рассчитаны на чрезвычайные случаи и оборудованы вентиляцией, имеют прочное перекрытие и несколько выходов, в отличие от погребов.

Укрытием могут стать метро, ​​подземные переходы, траншеи, смотровые ямы в гаражах или на СТО, но только те, которые имеют доступ к воздуху.

Опасные места — подъезды, многоэтажные дома, загроможденные подвалы. Они могут обрушиться во время бомбардировки.

Также не прячьтесь под автомобилями, автобусами, под стенами магазинов и офисов. Взрывная волна выбьет стекло и оно будет лететь сверху.

Контейнеры, ящики, стройматериалы могут загораться, поэтому не стойте рядом с ними.

Универсальные советы

Среди общих советов можно выделить:

При обстреле старайтесь не паниковать, в первую очередь при детях.

Знакомьтесь и объединяйтесь с соседями. Помогайте друг другу.

Найдите несколько семей из соседнего дома и договоритесь о взаимовыручке в случае повреждения вашего дома.

Делайте привычные вещи. Рутина, к которой вы привыкли в мирное время, помогает ощутить определенную стабильность. Уберите дом, позанимайтесь с детьми, выполните ежедневные ритуалы по уходу за собой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как киевляне провели прошлую ночь в метро.