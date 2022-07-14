Росіяни б’ють виключно по житлових кварталах: як живе прифронтовий Степногірськ у Запорізькій області

Мешканці Степногірська на Запоріжжі від початку російської навали живуть майже на лінії фронту.

Окупанти навмання обстрілюють житлові квартали, однак домогтися хаосу, зневіри й паніки серед мирного населення їм не вдається.

Від Степногірська росіяни окопалися за кілька десятків кілометрів, у містечку Василівка. Тож спокою тутешнім мешканцям немає від початку березня. А нині атаки загарбників навіть почастішали.

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Останній час прильоти в нас почастішали. Ми це помітили не тільки по Степногірській, а й по Приморській громаді, — розповідає голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк.

Російські снаряди залітають як у приватний сектор, так і в багатоповерхівки — виключно цивільні об’єкти. Тож мирні поспішають виїхати з небезпечної зони, але зберігають віру в перемогу України.

Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Під ворожим вогнем опинились дві школи, тролейбусне депо та готель у самому центрі міста.

Дивись наслідки ракетного обстрілу Миколаєва 14 липня.

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