Россияне бьют исключительно по жилым кварталам: как живет прифронтовой Степногорск в Запорожской области

Жители Степногорска в Запорожской области с самого начала российского нашествия живут почти на линии фронта.

Оккупанты наугад обстреливают жилые кварталы, однако добиться хаоса, уныния и паники среди мирного населения им не удается.

От Степногорска россияне окопались в нескольких десятках километров, в городке Васильевка. Так что покоя здешним жителям нет с начала марта. А сейчас атаки захватчиков даже участились.

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В последнее время прилеты у нас участились. Мы это заметили не только по Степногорской, но и по Приморской общине, — рассказывает председатель Степногорского поселкового совета Ирина Кондратюк.

Российские снаряды залетают как в частный сектор, так и в многоэтажки — исключительно гражданские объекты. Так что мирные спешат уехать из опасной зоны, но сохраняют веру в победу Украины.

Утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Под вражеским огнем оказались две школы, троллейбусное депо и гостиница в самом центре города.

Смотри последствия ракетных обстрелов Николаева 14 июля.

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