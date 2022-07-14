Украина

Россияне бьют исключительно по жилым кварталам: как живет прифронтовой Степногорск в Запорожской области

Андрей Почтев 14 июля 2022, 19:00

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