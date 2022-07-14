Вместо воздушных целей — отель, школы и троллейбусное депо: оккупанты уничтожили гражданские объекты в Николаеве

Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Под вражеским огнем оказались две школы, троллейбусное депо и гостиница в самом центре города.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал об оперативной ситуации в городе.

Как минимум один из объектов российские оккупанты обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300, которая предназначена для сбивания воздушных целей. Сами эти ракеты попали в гостиницу Николаев.

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Школы обстреливали уже другим видом вооружения, в результате чего часть одной разрушена полностью, другая не пострадала, постольку снаряд попал рядом с ней.

Пророссийские Telegram-каналы уже начали писать, что там были военные, но очевидцы, снявшие видео попадания, уверяют, что это не так.

Также под вражеским огнем оказалось троллейбусное депо, где находилось 13 новых троллейбусов. В ближайшее время будут проведены работы по их восстановлению, чтобы транспорт снова мог работать.

К счастью, ни в одном из объектов никто не погиб, но один человек получил ранения.

Ситуация с питьевой водой в Николаеве

Быстрого решения пока нет. Как утверждают эксперты, для того чтобы построить новые очистные сооружения, понадобится большое количество средств и времени.

Поэтому пока в помещениях школ, садов и администраций будут устанавливать локальные системы очистки воды, чтобы люди могли прийти и набрать для себя столько, сколько нужно. К зиме этот процесс должны наладить.

Учитывая постоянные обстрелы, возникает вопрос, безопасно ли будет детям посещать школу. Читай, что рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко об особой подготовке к учебному году.

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