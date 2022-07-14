Замість повітряних цілей — готель, школи та тролейбусне депо: окупанти знищили цивільні об’єкти у Миколаєві

Зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Під ворожим вогнем опинились дві школи, тролейбусне депо та готель у самому центрі міста.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про оперативну ситуацію в місті.

Як мінімум один з об’єктів російські окупанти обстріляли з зенітно-ракетної системи С-300, яка призначена для збиття повітряних цілей. Самі ці ракети уразили готель Миколаїв.

Зараз також дивляться

Школи обстрілювали вже іншим видом озброєння, внаслідок чого частина однієї зруйнована повністю, інша не постраждала, остільки снаряд влучив поряд з нею.

Проросійські Telegram-канали вже почали писати, що там були військові, але очевидці, які зняли відео влучання, запевняють, що це не так.

Також під ворожим вогнем опинилося тролейбусне депо, де стояли 13 нових тролейбусів. Найближчим часом будуть проведені роботи з їх відновлення, щоб транспорт знову міг працювати.

На щастя, в жодному з об’єктів ніхто не загинув, але одна людина отримала поранення.

Ситуація з питною водою у Миколаєві

Швидкого рішення наразі немає. Як стверджують експерти, для того, щоб побудувати нові очисні споруди, знадобиться велика кількість коштів і часу.

Тому поки у приміщеннях шкіл, садків та адміністрацій будуть встановлювати локальні системи очищення води для того, щоб люди могли прийти та набрати для себе стільки, скільки потрібно. До зими цей процес має бути налагоджений..

З огляду на постійні обстріли, постає питання, чи безпечно буде дітям відвідувати школу. Читай, що розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко про особливу підготовку до навчального року.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!