Україна

Замість повітряних цілей — готель, школи та тролейбусне депо: окупанти знищили цивільні об’єкти у Миколаєві

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Липня 2022, 12:04

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