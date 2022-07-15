“Пацаны гниют в поле, тела никто не отправляет домой” или приключения русских военных на украинской земле

Они пришли на нашу землю без чести и человечности, зато с парадной формой и зверской яростью. Но украинская земля не терпит на себе россиян, поэтому поглощает их тела все глубже и глубже.

В очередных перехваченных разговорах российских оккупантов военные РФ признаются: стреляют, чтобы стрелять. Иногда и по своим же.

Оккупант: Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям.

Сейчас также смотрят

Собеседницы: А если там свои?

Оккупант: Значит, по своим стреляем.

А еще россияне начинают прозревать: оказывается, по телевидению говорят неправду!

Собеседницы: А нам по телевизору говорят, что у нас крутое командование, что мы своих не бросаем! Что Украину быстро возьмем!

Оккупант: Мы здесь никому не нужны. Нас бросили на растерзание судьбы. Мы здесь уже два месяца на одном месте стоим.

А еще военный рассказывает, что командир их батальона был тяжело ранен: “половина мозгов не работала и половина тела”.

Почему-то Россия забыла и об убитых россиянах, — говорит оккупант.

У нас около 200 убитых. Они в поле валяются, их тела никто не уносит.

Актуальную карту боевых действий на 15 июля можешь посмотреть здесь.

Подписывайся на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех событий!