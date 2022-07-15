“Пацаны гниют в поле, тела никто не отправляет домой” или приключения русских военных на украинской земле

Они пришли на нашу землю без чести и человечности, зато с парадной формой и зверской яростью. Но украинская земля не терпит на себе россиян, поэтому поглощает их тела все глубже и глубже.
В очередных перехваченных разговорах российских оккупантов военные РФ признаются: стреляют, чтобы стрелять. Иногда и по своим же.
Оккупант: Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям.
Собеседницы: А если там свои?
Оккупант: Значит, по своим стреляем.
А еще россияне начинают прозревать: оказывается, по телевидению говорят неправду!
Собеседницы: А нам по телевизору говорят, что у нас крутое командование, что мы своих не бросаем! Что Украину быстро возьмем!
Оккупант: Мы здесь никому не нужны. Нас бросили на растерзание судьбы. Мы здесь уже два месяца на одном месте стоим.
А еще военный рассказывает, что командир их батальона был тяжело ранен: “половина мозгов не работала и половина тела”.
Почему-то Россия забыла и об убитых россиянах, — говорит оккупант.
У нас около 200 убитых. Они в поле валяются, их тела никто не уносит.
У нас около 200 убитых. Они в поле валяются, их тела никто не уносит.
Актуальную карту боевых действий на 15 июля можешь посмотреть здесь.
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