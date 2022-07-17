Еды мало, амуниция — хоть плачь! Пленный из Донбасса о том, как оккупанты насильно отправляли мужчин на войну

За восемь лет оккупации российские власти превратили некоторых жителей Донбасса в покорных и безвольных людей. Их сначала силой мобилизуют, а потом безжалостно бросают на украинские позиции, как пушечное мясо.

Те, кому повезет выжить или попасть в плен, вовсю открещиваются от любых посягательств на государственность своей настоящей Родины и мечтают только о том, чтобы вернуться домой к женам и детям.

Пленный из Донецкой области охотно рассказал о дырявой амуниции “ополченцев” и обмане с обещанными боевыми выплатами.

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43-летний Василий из Донбасса работал в Донецке строителем. 25 февраля его насильно забрали в армию прямо посреди улицы.

Сажали в автобус, забирали из “наливайки” людей. Проверили документы, посадили в автобус и уехали, — рассказывает Василий.

Впоследствии, говорит нынешний пленный, их перебрасывали с места на место в тылу, где он с приспешниками торчал с автоматом на блокпостах и ​​смотрел за автомобилями. Еды, жалуется, было мало, амуниция — хоть плачь.

— Подготовка… Какая подготовка? Дали патроны и банки. По банкам стреляли. Шлемы дали 1945-го года и больше ничего. Плащ-палатки, шлемы, противогазы — это все было в вещмешке.

Привезли бронежилеты… Не знаю, сколько у них людей умерло, они без железа вообще были, — рассказал пленный.

Да еще и обещанных денег, возмущается Василий, не заплатили.

— Обещали 76 тысяч, а дали по 20 тысяч за три месяца, — говорит мужчина.

На передовой Василий пробыл считанные часы: заблудился в лесу, попал под обстрел, получил контузию и случайно наткнулся на украинские позиции.

Теперь Василий в плену, но, по крайней мере, жив. Больше всего мужчина мечтает вернуться к жене и троим детям. Но когда это станет возможным и возможно ли вообще — будет решать суд. По делу Василия возбуждено несколько уголовных производств, в частности, государственная измена, которая предусматривает пожизненное заключение.

Между тем, российские военные жалуются родным на десятки и сотни смертей собратьев, причем сами же по ним стреляют. Об этом они рассказывают в перехваченных разговорах от украинских спецслужб.

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