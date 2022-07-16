Назвався “грузом” — залазь у кузов! Російські військові мріють про втечу з України. Про що окупант говорить з матір’ю

Російські військові спочатку мріяли захопити Київ за три дні та парадну форму на Хрещатику вигуляти. Потім російські військові мріяли про захоплення півдня та сходу України для виходу до так званого Придністров’я. З часом мрії росіян наскільки зменшилися та стали більш схожими до реальності, тож тепер російські військові мріють втекти з України живими.

Про це ми можемо почути у перехоплених ГУР розмовах росіян: син, що прийшов до України вбивати людей, дзвонить до своєї матері та просить дозволити йому втекти з фронту.

Окупант: У нас рота хоче тікати. Я не знаю, чи командир теж втече, але він не знає про цей намір.

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Матір окупанта: А чому? Там що, надто “жарко” стало?

Окупант: Мамо, у нашого генерала прізвисько “Кровавий”, він на Харків хоче йти… Йому на людей все одно, він сам казав.

Матір окупанта: Ну так і що? Ти займаєшся дурнею! Втечеш — тебе позбавлять всіх нагород, всього!

Ти зараз відробляєш за попереднє життя! Ти в минулому житті батьківщину зрадив — в тебе це в карті стоїть.

На всі пояснення сина жінка розводить руками, мовляв — назвався “грузом”, то лізь у кузов.

А яка зараз ситуація на фронті та які нові перемоги здобули наші ЗСУ читай у матеріалі.

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