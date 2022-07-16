На фронті емоціям не місце? Грабський пояснив, чому стратегія важливіша за помсту

Дехто каже, що знищення українськими військовими російських складів з технікою та боєприпасами може бути своєрідною помстою за жорстокі обстріли наших мирних міст. Проте насправді емоціям на передовій не місце!

Військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі телемарафону, у чому полягає тактика ЗСУ, а також чи існує помста у військовому розумінні.

Помста з військової точки зору не має пояснення, і такої дефініції немає в жодному військовому документі.

Прив’язувати виконання завдань нашими хлопцями на передовій по знищенню об’єктів, які становлять першочерговий інтерес, до помсти не можна, — зазначає Грабський.

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Зараз продовжується напружена військова робота зі знищення цілей противника, які були розвідані заздалегідь. ЗСУ завдають концентрованих ударів відповідно до плану вогневого ураження.

А емоції, якими б вони не були, у плани військових точно не входять.

Емоції — це остання річ, яка може бути використана при плануванні бойових дій. Емоція може завдати дуже великої шкоди тим, хто проводить ці бойові дії, — пояснює експерт.

Тим часом на Донеччині попри оперативну паузу росіян інтенсивність обстрілів, навпаки, зросла.

Тому що противник паралельно з підготовкою до наступу нищить наші об’єкти з метою недопущення наших підрозділів до своїх позицій.

Лише за минулу добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Миколаївської області з систем залпового вогню та артилерії. Дивись наслідки обстрілів Миколаєва.

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