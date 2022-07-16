Росіяни борються з освітою та культурою — наслідки обстрілів Миколаївських університетів

13 людей були поранені минулої доби на Миколаївщині. Ворог 31 раз обстріляв населені пункти з систем залпового вогню та артилерії. Під вогонь потрапили села семи громад області.

Зранку десять ракет влучили й по обласному центру. У результаті зруйновані два університети — педагогічний і кораблебудування. Удари по закладах ворог завдав о восьмій годині ранку.

Деякі працівники вже на той час прийшли на роботу. Лише дивом ніхто не постраждав. На руїнах університету викладачі не стримують вражень від побаченого.

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Не вистачає слів, щоб переказати ті емоції, які ми зараз відчуваємо. Тому що стільки було зроблено за багато років. Це дуже важко, — каже відповідальний секретар Приймальної комісії НУК Валерій Комиш.

Тільки в зруйнованому корпусі працювало 700 робітників та навчалось понад 2000 студентів.

Інші чотири ворожі ракети пошкодили Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського — потрощені два поверхи фізико-математичного факультету. Від уламків постраждав і сусідній політехнічний коледж. Поранено чотирьох людей.

За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, до початку нового навчального року заклади відновити неможливо.

Тим часом СБУ повідомила про затримання двох місцевих мешканців, які наводили ворожу артилерію на Миколаїв. Про це свідчать дані з їхніх комп’ютерів та телефонів. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поки ЗСУ виконують свою важливу і тяжку роботу, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Карта бойових дій в Україні підкаже тобі, як залишатись у безпеці.

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