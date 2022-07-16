Россияне борются с образованием и культурой — последствия обстрелов Николаевских университетов

13 человек были ранены за прошедшие сутки в Николаевской области. Враг 31 раз обстрелял населённые пункты из систем залпового огня и артиллерии. Под огонь попали села семи общин области.

Утром десять ракет попали и по областному центру. В результате разрушены два университета — педагогический и кораблестроения. Удары по заведениям враг нанес в восемь часов утра.

Некоторые работники уже к тому времени пришли на работу. Только чудом никто не пострадал. На руинах университета преподаватели не сдерживают впечатления от увиденного.

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Не хватает слов, чтобы пересказать те эмоции, которые мы сейчас испытываем. Потому что столько было сделано за многие годы. Это очень тяжело, — говорит ответственный секретарь Приемной комиссии НУК Валерий Комыш.

Только в разрушенном корпусе работало 700 работников и обучалось более 2000 студентов.

Остальные четыре вражеских ракеты повредили Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского — разбиты два этажа физико-математического факультета. От обломков пострадал и соседний политехнический колледж. Ранены четыре человека.

По словам главы областной военной администрации Виталия Кима, к началу нового учебного года заведения восстановить невозможно.

Между тем, СБУ сообщила о задержании двух местных жителей, которые наводили вражескую артиллерию на Николаев. Об этом свидетельствуют данные с их компьютеров и телефонов. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Пока ВСУ выполняют свою важную и трудную работу, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Карта боевых действий в Украине подскажет тебе, как оставаться в безопасности.

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