Украина

На фронте эмоциям не место? Грабский объяснил, почему стратегия важнее мести

Елена Яковлева, редактор сайта 16 июля 2022, 19:00

Больше видео
0:07:07
Чи законно вручати повістки на вулиці
Могут поймать и в ночных клубах, и на блокпостах, и на улице? Правила вручения повесток во время военного положения
Ситуація на ринку праці в Україні в липня
250 тысяч гривен на создание и развитие бизнеса! Какие есть грантовые программы для начинающих предпринимателей
0:03:18
Ситуація в Херсонській області 16.07.2022 - контрнаступ ЗСУ
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается — уникальные кадры освобождения села
0:03:07
Наслідки обстрілів Миколаєва - що відомо про обстріл Миколаєва
Россияне борются с образованием и культурой — последствия обстрелов Николаевских университетов
Смотреть больше

Последние видео
0:05:56
Ситуація на фронті 16 липня 2022 - Грабський про дії ЗСУ

На фронте эмоциям не место? Грабский объяснил, почему стратегия важнее мести
0:07:07
Чи законно вручати повістки на вулиці
Могут поймать и в ночных клубах, и на блокпостах, и на улице? Правила вручения повесток во время военного положения
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
Ситуація на ринку праці в Україні в липня
250 тысяч гривен на создание и развитие бизнеса! Какие есть грантовые программы для начинающих предпринимателей
Юрій Кочевенко
Ходите в рестораны, но не забывайте о нас: офицер 95-й бригады поделился советами для украинцев в тылу
0:03:18
Ситуація в Херсонській області 16.07.2022 - контрнаступ ЗСУ
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается — уникальные кадры освобождения села
0:02:54
Історії постраждалих від ракетного удару по Вінниці
Мама еще не знает, что доченьки уже нет — пострадавшие от удара по Виннице не могут оправиться от пережитого
0:03:07
Наслідки обстрілів Миколаєва - що відомо про обстріл Миколаєва
Россияне борются с образованием и культурой — последствия обстрелов Николаевских университетов
Олексій Резніков про військові плани України
Закончить войну до конца года вполне возможно: Алексей Резников о военных планах Украины
На фронте эмоциям не место? Грабский объяснил, почему стратегия важнее мести
Намеренно ударили Градами по жилым кварталам. Россияне обстреляли Чугуев, Никополь и Одессу — что известно
Больше видео
Чи законно вручати повістки на вулиці
Читать дальше
Могут поймать и в ночных клубах, и на блокпостах, и на улице? Правила вручения повесток во время военного положения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь