На фронте эмоциям не место? Грабский объяснил, почему стратегия важнее мести

Некоторые говорят, что уничтожение украинскими военными российских складов с техникой и боеприпасами может быть своеобразной местью за жестокие обстрелы наших мирных городов. Однако, на самом деле, эмоциям на передовой не место!

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона, в чем заключается тактика ВСУ, а также существует ли месть в военном смысле.

Месть с военной точки зрения не имеет объяснения, и такой дефиниции нет ни в одном военном документе.

Привязывать выполнение задач нашими ребятами на передовой по уничтожению представляющих первоочередной интерес объектов к мести нельзя, — отмечает Грабский.

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Сейчас продолжается напряженная военная работа по уничтожению целей противника, разведанных заранее. ВСУ наносят концентрированные удары в соответствии с планом огневого поражения.

А эмоции, какими бы они ни были, в военные планы точно не входят.

Эмоции — это последняя вещь, которая может быть использована при планировании боевых действий. Эмоция может нанести очень большой вред тем, кто проводит эти боевые действия, — объясняет эксперт.

Тем временем в Донецкой области, несмотря на оперативную паузу россиян, интенсивность обстрелов, наоборот, возросла.

Потому что противник параллельно с подготовкой к наступлению уничтожает наши объекты с целью недопущения наших подразделений к своим позициям.

Только за минувшие сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Николаевской области системами залпового огня и артиллерией. Смотри последствия обстрелов Николаева.

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