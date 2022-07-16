Люди

Мати ще не знає, що донечки вже немає — постраждалі від удару по Вінниці не можуть оговтатись від пережитого

16 Липня 2022, 13:00

Більше відео
0:13:45
Євгенія Близнюк
Нація впертих оптимістів. Соціологиня про те, як війна об’єднала українців
Марина В'язовська
Геніальна у математиці: Марина В’язовська про медаль Філдса та подальший розвиток української науки
0:04:26
сімейна пара прихистила у себе сотні собак та котів
Шукали та рятували: як сімейна пара прихистила у себе сотні собак та котів, що лишились без господарів
0:04:14
Рустам Лукомський
Білий янгол Донеччини — поліціянт Рустам. Герой, якому не потрібен плащ
Дивитись більше

Останні відео
0:02:54
Історії постраждалих від ракетного удару по Вінниці

Мати ще не знає, що донечки вже немає — постраждалі від удару по Вінниці не можуть оговтатись від пережитого
0:03:07
Наслідки обстрілів Миколаєва - що відомо про обстріл Миколаєва
Росіяни борються з освітою та культурою — наслідки обстрілів Миколаївських університетів
Олексій Резніков про військові плани України
Закінчити війну до кінця року абсолютно можливо: Олексій Резніков про військові плани України
Мати ще не знає, що донечки вже немає — постраждалі від удару по Вінниці не можуть оговтатись від пережитого
Умисно вдарили по житлових кварталах. Росіяни обстріляли Чугуїв, Нікополь та Одесу — що відомо
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 липня
0:13:45
Євгенія Близнюк
Нація впертих оптимістів. Соціологиня про те, як війна об’єднала українців
0:02:33
Перехоплені розмови росіян
“Пацани гниють у полі, тіла ніхто не відправляє додому” або пригоди російських військових на українській землі
Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині за 15 липня
Новий акт терору: Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині ввечері 15 липня
0:04:11
Мати ще не знає, що донечки вже немає — постраждалі від удару по Вінниці не можуть оговтатись від пережитого
Касетні, уламкові та фугасні: якими ракетами Росія бомбить Україну
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Більше відео
Наслідки обстрілів Миколаєва - що відомо про обстріл Миколаєва
Читати далі
Росіяни борються з освітою та культурою — наслідки обстрілів Миколаївських університетів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь