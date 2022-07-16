Мати ще не знає, що донечки вже немає — постраждалі від удару по Вінниці не можуть оговтатись від пережитого

Кадри з візочком загиблої трирічної дівчинки Лізи облетіли весь світ. Того ранку маленька разом з мамою була в логопеда. За 15 хвилин після відвідин лікаря вони опинились в епіцентрі вибуху.

Ліза загинула на місці. Її мама Ірина нині в лікарні у тяжкому стані. Жінці вже зробили кілька операцій. Про смерть єдиної дитини, яка була сенсом її життя, Ірині й досі не сказали.

Я не знаю, як Іра переживе це. Їй не можна зараз переживати. Тому будемо ховати без неї, — каже подруга матері Лідія Войтенко.

До лікарні приїхав і колишній чоловік Ірини, батько Лізи. Він допомагатиме з оформленням документів та церемонією поховання доньки.

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У лікарнях нині залишаються понад 80 постраждалих. Серед них і Денис. Під час ракетного удару він з товаришем саме зустрівся у кав’ярні.

Буквально за кілька хвилин чоловіки відчули сильний вибух, а після нього — пекучий біль від влучання осколків.

Серед постраждалих четверо дітей. Один з хлопчиків у критичному стані.

Дві дівчини ближче до середнього ступеня важкості, вони стабільні, прооперовані. Але хлопчик залишається дуже важким. Там є важкі ураження, зокрема опіки. Тому дитина залишається в критичному стані.

Про це розповідає заступниця директора департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко.

Нині у Вінниці тривають пошуки тих, хто міг бути причетним до обстрілів. У місті оголошено день жалоби. До місць ракетних ударів, де загинули 23 людини, місцеві несуть квіти та м’які іграшки.

13 людей були поранені минулої доби на Миколаївщині. Ворог 31 раз обстріляв населені пункти з систем залпового вогню та артилерії. У результаті зруйновані два університети — педагогічний і кораблебудування.

Дивись наслідки обстрілів Миколаєва.

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