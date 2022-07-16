Мама еще не знает, что доченьки уже нет — пострадавшие от удара по Виннице не могут оправиться от пережитого

Кадры с коляской погибшей трехлетней девочки Лизы облетели весь мир. В то утро малышка вместе с мамой была у логопеда. Через 15 минут после посещения врача они оказались в эпицентре взрыва.

Лиза погибла на месте. Ее мама Ирина сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Женщине уже сделали несколько операций. О смерти единственного ребенка, который был смыслом ее жизни, Ирине до сих пор не сказали.

Я не знаю, как Ира переживет это. Ей нельзя сейчас переживать. Поэтому будем хоронить без нее, — говорит подруга матери Лидия Войтенко.

В больницу приехал и бывший муж Ирины, отец Лизы. Он будет помогать с оформлением документов и церемонией похорон дочери.

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В больницах в настоящее время остаются более 80 пострадавших. Среди них и Денис. Во время ракетного удара он с другом как раз встретился в кафе.

Буквально через несколько минут мужчины почувствовали сильный взрыв, а после него — жгучую боль от попадания осколков.

Среди пострадавших четверо детей. Один из мальчиков в критическом состоянии.

Две девушки ближе к средней степени тяжести, они стабильны, оперированы. Но мальчик остается очень тяжелым. Там есть тяжелые поражения, в частности, ожоги. Поэтому ребенок остается в критическом состоянии.

Об этом рассказывает заместитель директора департамента здравоохранения Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко.

Сейчас в Виннице продолжаются поиски тех, кто мог быть причастен к обстрелам. В городе объявлен день траура. В места ракетных ударов, где погибли 23 человека, местные несут цветы и мягкие игрушки.

13 человек были ранены за прошедшие сутки в Николаевской области. Враг 31 раз обстрелял населённые пункты из систем залпового огня и артиллерии. В результате разрушены два университета — педагогический и кораблестроения.

Смотри последствия обстрелов Николаева.

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