Украина

Назвался грузом — залезай в кузов! Российские военные мечтают о бегстве из Украины. О чем оккупант говорит с матерью

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 16 июля 2022, 23:00

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