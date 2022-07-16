Назвался грузом — залезай в кузов! Российские военные мечтают о бегстве из Украины. О чем оккупант говорит с матерью

Российские военные поначалу мечтали захватить Киев за три дня и парадную форму на Крещатике выгулять. Затем российские военные мечтали о захвате юга и востока Украины для выхода в так называемое Приднестровье. Со временем мечты россиян насколько уменьшились и стали более похожи на реальность, что теперь российские военные мечтают сбежать из Украины живыми.

Об этом мы можем услышать в перехваченных ГУР разговорах россиян: сын, приехавший в Украину убивать людей, звонит своей матери и просит разрешить ему сбежать с фронта.

Оккупант: У нас рота хочет убегать. Я не знаю, убежит ли командир, но он не знает об этом намерении.

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Мать оккупанта: А почему? Там что, слишком “жарко” стало?

Оккупант: Мама, у нашего генерала прозвище “Кровавый”, он на Харьков хочет идти… Ему на людей все равно, он сам говорил.

Мать оккупанта: Ну да и что? Ты дурью занимаешься! Уйдешь — тебя лишат всех наград, всего!

Ты сейчас отрабатываешь за предыдущую жизнь! Ты в прошлой жизни родину предал – у тебя это в карте стоит.

На все объяснения сына женщина разводит руками, мол — назвался грузом, так полезай в кузов.

А какая ситуация сейчас на фронте и какие новые победы одержали наши ВСУ читай в материале.

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